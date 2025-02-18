Глава РСПП указал на отсутствие легких решений по преодолению дефицита кадров
Легких решений по преодолению кадрового дефицита в России нет, эта проблема носит долгосрочный характер. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе финансового форума «Финансовая система России: поиск путей для обеспечения развития экономики», проходящего в рамках «Недели российского бизнеса».
«Мы понимаем, что легких решений, чтобы этот дефицит преодолеть, нет. Ни рост производительности, ни миграция трудовая, ни улучшение системы профессионального образования не могут дать такой быстрый результат», – указал Шохин.
Он добавил, что всеми этими направлениями необходимо заниматься.
29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал, что в России будет создан национальный проект «Кадры». Глава государства отмечал, что в 2030 г. в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 г. – уже 9,7 млн, и важно, чтобы эти «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела».
18 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на реализацию нацпроекта планируется направить 116 млрд руб. в ближайшие шесть лет. По ее словам, его основной целью является создание новой модели управления кадровым обеспечением России, которая позволит сократить дефицит кадров за счет увеличения занятости к 2030 г. на 3,4%.