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Глава РСПП указал на отсутствие легких решений по преодолению дефицита кадров

Ведомости

Легких решений по преодолению кадрового дефицита в России нет, эта проблема носит долгосрочный характер. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе финансового форума «Финансовая система России: поиск путей для обеспечения развития экономики», проходящего в рамках «Недели российского бизнеса».

«Мы понимаем, что легких решений, чтобы этот дефицит преодолеть, нет. Ни рост производительности, ни миграция трудовая, ни улучшение системы профессионального образования не могут дать такой быстрый результат», – указал Шохин.

Он добавил, что всеми этими направлениями необходимо заниматься.

29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал, что в России будет создан национальный проект «Кадры». Глава государства отмечал, что в 2030 г. в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 г. – уже 9,7 млн, и важно, чтобы эти «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела».

18 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на реализацию нацпроекта планируется направить 116 млрд руб. в ближайшие шесть лет. По ее словам, его основной целью является создание новой модели управления кадровым обеспечением России, которая позволит сократить дефицит кадров за счет увеличения занятости к 2030 г. на 3,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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