Глава РСПП указал на отсутствие легких решений по преодолению дефицита кадров

29 февраля 2024 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал, что в России будет создан национальный проект «Кадры». Глава государства отмечал, что в 2030 г. в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 г. – уже 9,7 млн, и важно, чтобы эти «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела».