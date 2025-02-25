Самолет с отказавшей радиолокацией совершил посадку в «Шереметьево»
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Екатеринбурга в Москву, совершил штатную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» после отказа радиолокации. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Самолет совершил благополучную посадку в 14:06 мск. Борт принадлежит авиакомпании «Россия».
23 февраля Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Кайо-Коко (Куба), вынужденно приземлился в аэропорту «Пулково». По предварительным данным, решение о посадке было принято в связи с технической неисправностью. В ночь на 24 февраля пассажиры вылетели в пункт назначения на резервном борту.
Собеседник Telegram-канала 112 говорил, что экипаж принял решение о посадке в «Пулково» якобы в связи с отказом двигателя. По его словам, экипаж доложил о неисправности в районе акватории Норвежского моря.