Самолет с отказавшей радиолокацией совершил посадку в «Шереметьево»

23 февраля Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Кайо-Коко (Куба), вынужденно приземлился в аэропорту «Пулково». По предварительным данным, решение о посадке было принято в связи с технической неисправностью. В ночь на 24 февраля пассажиры вылетели в пункт назначения на резервном борту.