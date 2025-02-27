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Бывший офис Sony Pictures подал против киносетей РФ иски на 980 млн рублей

Ведомости

Бывшая компания «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР; юрлицо российского бизнеса голливудской студии Sony Pictures), сейчас – «Контент-клуб», подала 20 исков против киносетей РФ, их общая сумма превышает 980 млн руб. Данные приводятся в картотеке арбитражных дел.

Иски были поданы 10 и 17 февраля, на них обратил внимание РБК. Значительная доля исков только зарегистрирована, несколько заявлений оставлены без движения в связи с нарушениями правил подачи.

Самый крупный иск, отмечает агентство, был подан к структуре объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк», сумма требований составила 436,4 млн руб. Сеть кинотеатров «Каро» стала объектом претензий на 71,6 млн руб., а «Киномакс» - на 176 млн руб. Бывший офис Sony Pictures потребовал почти 26 млн руб. с «Синема стар». Заявления на меньшие суммы поданы к юрлицам Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж синема». В числе ответчиков также некоторые торгово-развлекательные центры с кинотеатрами, к примеру, «Рига-молл» в Красногорске.

Источники РБК сообщают, что «Контент-клуб» требует выплаты долгов за демонстрацию фильмов Sony Pictures еще до ее ухода из России. Один из собеседников агентства напомнил, что зимой 2021-2022 гг. американская киностудия представила несколько крупных релизов, в том числе «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится». Премьера последнего фильма была в конце февраля – начале марта 2022 г. Из-за отсутствия западных новинок киносети значительно продлевали показ этих и других фильмов, вышедших до прекращения работы в России голливудских киностудий. Два упомянутых фильмы транслировались почти четыре месяца, в то время как обычный срок проката – три-шесть недель.

В марте 2022 г. голливудские мейджоры Sony Pictures, UPI, Disney, Paramount (выпускала фильмы в России через партнера – кинодистрибутора «Централ партнершип») приостановили выпуск киноновинок в России. В 2021 г. их доля составляла примерно 70% всего российского бокс-офиса.

В октябре 2022 г. «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» сменила название на «Контент-клуб».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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