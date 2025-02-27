Бывший офис Sony Pictures подал против киносетей РФ иски на 980 млн рублей

Источники РБК сообщают, что «Контент-клуб» требует выплаты долгов за демонстрацию фильмов Sony Pictures еще до ее ухода из России. Один из собеседников агентства напомнил, что зимой 2021-2022 гг. американская киностудия представила несколько крупных релизов, в том числе «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится». Премьера последнего фильма была в конце февраля – начале марта 2022 г. Из-за отсутствия западных новинок киносети значительно продлевали показ этих и других фильмов, вышедших до прекращения работы в России голливудских киностудий. Два упомянутых фильмы транслировались почти четыре месяца, в то время как обычный срок проката – три-шесть недель.