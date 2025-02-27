Бывший офис Sony Pictures подал против киносетей РФ иски на 980 млн рублей
Бывшая компания «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (СППР; юрлицо российского бизнеса голливудской студии Sony Pictures), сейчас – «Контент-клуб», подала 20 исков против киносетей РФ, их общая сумма превышает 980 млн руб. Данные приводятся в картотеке арбитражных дел.
Самый крупный иск, отмечает агентство, был подан к структуре объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк», сумма требований составила 436,4 млн руб. Сеть кинотеатров «Каро» стала объектом претензий на 71,6 млн руб., а «Киномакс» - на 176 млн руб. Бывший офис Sony Pictures потребовал почти 26 млн руб. с «Синема стар». Заявления на меньшие суммы поданы к юрлицам Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж синема». В числе ответчиков также некоторые торгово-развлекательные центры с кинотеатрами, к примеру, «Рига-молл» в Красногорске.
Источники РБК сообщают, что «Контент-клуб» требует выплаты долгов за демонстрацию фильмов Sony Pictures еще до ее ухода из России. Один из собеседников агентства напомнил, что зимой 2021-2022 гг. американская киностудия представила несколько крупных релизов, в том числе «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится». Премьера последнего фильма была в конце февраля – начале марта 2022 г. Из-за отсутствия западных новинок киносети значительно продлевали показ этих и других фильмов, вышедших до прекращения работы в России голливудских киностудий. Два упомянутых фильмы транслировались почти четыре месяца, в то время как обычный срок проката – три-шесть недель.
В марте 2022 г. голливудские мейджоры Sony Pictures, UPI, Disney, Paramount (выпускала фильмы в России через партнера – кинодистрибутора «Централ партнершип») приостановили выпуск киноновинок в России. В 2021 г. их доля составляла примерно 70% всего российского бокс-офиса.