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МВД предупредило об угрозе при использовании общественного Wi-Fi

Ведомости

Использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения. Такое ПО способно украсть логины, пароли и платежные данные, замедлить работу гаджета или даже полностью заблокировать его. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС.

В МВД советуют воздержаться от ввода персональных и платежных данных, а также данных для авторизации на различных сайтах и сервисах во время поиска в интернете при подключении к общественной сети Wi-Fi. Кроме того, не рекомендуется передавать какие-либо документы или открывать банковские и финансовые приложения.

6 февраля в МВД также предупреждали, что мошенники могут украсть Telegram-аккаунты через Wi-Fi в общественных местах. Например, вредоносная точка доступа с названием SVO_Free была обнаружена в аэропорту «Шереметьево».

«Ведомости» со ссылкой на данные МТС писали, что за 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г. Компании удалось предотвратить более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты или получить доступ к реальным на российских платформах через сервис автоматической аутентификации МТС ID.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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