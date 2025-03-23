МВД предупредило об угрозе при использовании общественного Wi-Fi
Использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения. Такое ПО способно украсть логины, пароли и платежные данные, замедлить работу гаджета или даже полностью заблокировать его. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС.
В МВД советуют воздержаться от ввода персональных и платежных данных, а также данных для авторизации на различных сайтах и сервисах во время поиска в интернете при подключении к общественной сети Wi-Fi. Кроме того, не рекомендуется передавать какие-либо документы или открывать банковские и финансовые приложения.
6 февраля в МВД также предупреждали, что мошенники могут украсть Telegram-аккаунты через Wi-Fi в общественных местах. Например, вредоносная точка доступа с названием SVO_Free была обнаружена в аэропорту «Шереметьево».
«Ведомости» со ссылкой на данные МТС писали, что за 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г. Компании удалось предотвратить более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты или получить доступ к реальным на российских платформах через сервис автоматической аутентификации МТС ID.