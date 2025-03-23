МВД предупредило об угрозе при использовании общественного Wi-Fi

В МВД советуют воздержаться от ввода персональных и платежных данных, а также данных для авторизации на различных сайтах и сервисах во время поиска в интернете при подключении к общественной сети Wi-Fi. Кроме того, не рекомендуется передавать какие-либо документы или открывать банковские и финансовые приложения.