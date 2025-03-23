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Бывший владелец патронного завода заочно приговорен к 15 годам колонии

Ведомости

Бывший владелец Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин заочно приговорен к 15 годам колонии, сообщает «Коммерсантъ». Московский областной суд признал его виновным в хищении 179,1 млн руб. и 250 акций предприятия, легализации преступных доходов и преднамеренном банкротстве завода.

Фигурант проходил по ст. 33 и ч. 3, 4 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 303 и ст. 196 УК РФ. Портилья-Сумин, уроженец Москвы и гражданин Мексики, ранее был осужден за убийство отчима и домработницы, пишет издание, но вышел по амнистии. В 2000-х, по данным источников «Ъ», он мог получить контроль над КСПЗ через фиктивное банкротство. Следствие установило, что он и его сообщники вывели со счетов предприятия десятки миллионов рублей, используя поддельные документы и фиктивные договоры.

После начала расследования Портилья-Сумин уехал за границу и был объявлен в международный розыск. Его дело возобновили в 2014 г. Другие фигуранты, включая бывших топ-менеджеров завода, признали вину и получили сроки от полутора до двух с половиной лет, но были освобождены. В 2024 г. акции КСПЗ изъяли в пользу государства.

В январе 2024 г. на теплотрассе от котельной КСПЗ произошла авария, в результате без отопления остались жители микрорайона Климовск города Подольска. На фоне аварии и морозов власти ввели режим ЧС локального характера.

10 января совет депутатов гор­одского округа Подол­ьск единогласно поддержал передачу имущества АО «КС­ПЗ» в муниципальную собственность. Решение о передаче было принято президентом Владимиром Путиным. В «Ростехе» заявляли о готовности «взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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