Бывший владелец патронного завода заочно приговорен к 15 годам колонии
Бывший владелец Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилья-Сумин заочно приговорен к 15 годам колонии, сообщает «Коммерсантъ». Московский областной суд признал его виновным в хищении 179,1 млн руб. и 250 акций предприятия, легализации преступных доходов и преднамеренном банкротстве завода.
Фигурант проходил по ст. 33 и ч. 3, 4 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 303 и ст. 196 УК РФ. Портилья-Сумин, уроженец Москвы и гражданин Мексики, ранее был осужден за убийство отчима и домработницы, пишет издание, но вышел по амнистии. В 2000-х, по данным источников «Ъ», он мог получить контроль над КСПЗ через фиктивное банкротство. Следствие установило, что он и его сообщники вывели со счетов предприятия десятки миллионов рублей, используя поддельные документы и фиктивные договоры.
После начала расследования Портилья-Сумин уехал за границу и был объявлен в международный розыск. Его дело возобновили в 2014 г. Другие фигуранты, включая бывших топ-менеджеров завода, признали вину и получили сроки от полутора до двух с половиной лет, но были освобождены. В 2024 г. акции КСПЗ изъяли в пользу государства.
В январе 2024 г. на теплотрассе от котельной КСПЗ произошла авария, в результате без отопления остались жители микрорайона Климовск города Подольска. На фоне аварии и морозов власти ввели режим ЧС локального характера.
10 января совет депутатов городского округа Подольск единогласно поддержал передачу имущества АО «КСПЗ» в муниципальную собственность. Решение о передаче было принято президентом Владимиром Путиным. В «Ростехе» заявляли о готовности «взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства».