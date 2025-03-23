Бывший владелец патронного завода заочно приговорен к 15 годам колонии

Фигурант проходил по ст. 33 и ч. 3, 4 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 303 и ст. 196 УК РФ. Портилья-Сумин, уроженец Москвы и гражданин Мексики, ранее был осужден за убийство отчима и домработницы, пишет издание, но вышел по амнистии. В 2000-х, по данным источников «Ъ», он мог получить контроль над КСПЗ через фиктивное банкротство. Следствие установило, что он и его сообщники вывели со счетов предприятия десятки миллионов рублей, используя поддельные документы и фиктивные договоры.