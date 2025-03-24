Бали вводит правила для иностранных туристов

В феврале 2024 г. власти Индонезии ввели сбор в размере 150 000 индонезийских рупий (около $10) для туристов, посещающих Бали. Налог распространяется на всех туристов, приезжающих на остров. Сбор оплачивается один раз во время посещения Бали. Сделать это можно по прибытии, но власти рекомендуют оплачивать налог перед прибытием на Бали через портал Love Bali.