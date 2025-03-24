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Бали вводит правила для иностранных туристов

Ведомости

Власти острова Бали вводят новые правила для иностранцев – они предписывают уважать местные традиции и соблюдать правила дорожного движения. Об этом пишет агентство Antara со ссылкой на губернатора Бали Вайана Костера, представившего циркуляр.

Иностранные туристы обязаны уважать святость храмов, статуй и священных религиозных икон, в том числе при церемониальных и ритуальных процессиях. Иностранцы должны носить скромную одежду при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на Бали.

Следует также соблюдать местные правила дорожного движения. Туристы должны иметь при себе водительские права, быть в шлеме при передвижении на мопедах. Правилами запрещается мусорить и загрязнять источники, а также использовать одноразовый пластик.

Циркуляр также включает правила транзакций, такие как обмен иностранной валюты у официальных операторов валютного бизнеса, использование стандартного индонезийского QR-кода для платежей и др.

В феврале 2024 г. власти Индонезии ввели сбор в размере 150 000 индонезийских рупий (около $10) для туристов, посещающих Бали. Налог распространяется на всех туристов, приезжающих на остров. Сбор оплачивается один раз во время посещения Бали. Сделать это можно по прибытии, но власти рекомендуют оплачивать налог перед прибытием на Бали через портал Love Bali.

Как пояснял министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, турсбор вводится не для «фильтрации» неплатежеспособных туристов, а для поддержки усилий по очищению Бали. Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на региональный совет народных представителей (DPRD) Бали писала в июне 2024 г., что турсбор на Бали может увеличиться до $50.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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