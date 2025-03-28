Количество погибших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 20
В результате землетрясения, которое произошло в Мьянме и распространилось на соседний Таиланд, погибло 20 человек, еще по меньшей мере 300 пострадали, сообщил The New York Times врач больницы общего профиля в Мандалае Чжо Зин.
Зин рассказал, что в больницу поступает так много пострадавших, что для помощи им в медучреждении не хватает врачей и медсестер.
Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая, население которого составляет около 1,2 млн человек.