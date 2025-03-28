РСТ: популярные курорты Таиланда не пострадали от землетрясения

По данным туроператоров, организованные туристы не пострадали, массовых аннуляций туров не зафиксировано. Подземные толчки ощущались в северных регионах страны, включая Чиангмай и Чианграй, где на некоторое время приостанавливали работу торговые центры. В Бангкоке и Паттайе землетрясение также было заметно, но серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.