РСТ: популярные курорты Таиланда не пострадали от землетрясения
Популярные туристические регионы Таиланда не пострадали в результате землетрясения, инфраструктура курортов работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
Как рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, в Бангкоке сейчас находятся около 600 организованных туристов, купивших пакетные туры у туроператоров. По его оценкам, с учетом самостоятельных путешественников, число российских туристов в Бангкоке достигает примерно 2 000 человек.
По данным туроператоров, организованные туристы не пострадали, массовых аннуляций туров не зафиксировано. Подземные толчки ощущались в северных регионах страны, включая Чиангмай и Чианграй, где на некоторое время приостанавливали работу торговые центры. В Бангкоке и Паттайе землетрясение также было заметно, но серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Все международные аэропорты, за исключением воздушных гаваней северных провинций, функционируют без сбоев, возможны лишь незначительные задержки рейсов.
«Популярные туристические регионы Пхукет, Кхао Лак, Краби, Самуй и другие южные курорты не пострадали, туристическая инфраструктура функционирует в обычном режиме. В Бангкоке имеются повреждения строительных объектов, однако серьезных разрушений в туристических зонах нет», – пояснили в РСТ.
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился примерно в 17,2 км от второго по величине города Мьянмы Мандалая. Глубина залегания очага землетрясения составила 10 км. Природное явление также затронуло Бангкок.
По данным врача больницы в Мандалае, слова которого опубликовал The New York Times, в результате землетрясения погибло 20 человек, а еще 300 пострадали.