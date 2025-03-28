В Днепропетровской области найден застреленным экс-заммэра Каменского Плахотник
В Днепропетровской области Украины найден мертвым Александр Плахотник – бывший заммэра города Каменское и член партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение партии.
Тело было обнаружено утром на обочине автодороги, отмечает «РБК-Украина». По данным полиции, у мужчины зафиксировано огнестрельное ранение в области головы.
«Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу», – сообщил член областной ячейки «Батькивщины» Владимир Федоров.
49-летний Плахотник был гендиректором «Горводоканала» в Каменском. В 2014 г. он баллотировался в Верховную раду от фракции «Батькивщина», но его не избрали. Супруга погибшего, Елена Плахотник, является депутатом Днепропетровского облсовета и возглавляет областную ячейку партии.
В конце февраля депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что бывший глава МВД Украины Денис Монастырский погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации. По мнению парламентария, министр был убит из-за того, что расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад.