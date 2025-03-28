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В Днепропетровской области найден застреленным экс-заммэра Каменского Плахотник

Ведомости

В Днепропетровской области Украины найден мертвым Александр Плахотник – бывший заммэра города Каменское и член партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение партии.

Тело было обнаружено утром на обочине автодороги, отмечает «РБК-Украина». По данным полиции, у мужчины зафиксировано огнестрельное ранение в области головы.

«Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу», – сообщил член областной ячейки «Батькивщины» Владимир Федоров.

49-летний Плахотник был гендиректором «Горводоканала» в Каменском. В 2014 г. он баллотировался в Верховную раду от фракции «Батькивщина», но его не избрали. Супруга погибшего, Елена Плахотник, является депутатом Днепропетровского облсовета и возглавляет областную ячейку партии.

В конце февраля депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что бывший глава МВД Украины Денис Монастырский погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации. По мнению парламентария, министр был убит из-за того, что расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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