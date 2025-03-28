В Днепропетровской области найден застреленным экс-заммэра Каменского Плахотник

49-летний Плахотник был гендиректором «Горводоканала» в Каменском. В 2014 г. он баллотировался в Верховную раду от фракции «Батькивщина», но его не избрали. Супруга погибшего, Елена Плахотник, является депутатом Днепропетровского облсовета и возглавляет областную ячейку партии.