Дегтярев: на логотип Минспорта вернули христианские кресты
На логотип Минспорта России вернули изображение христианских крестов. Это следует из Telegram-канала министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
«Спорт должен быть не только с мышцами, но и душой. Наш министр продолжает менять имидж ведомства. По его поручению на новую эмблему Минспорта вернулись христианские кресты», – говорится в сообщении.
Уточняется, что официальные сообщества Минспорта в социальных сетях уже сменили логотип.
До этого над двуглавым орлом были изображены ромбы. Дегтярев обратил на это внимание в интервью «Соловьев Live». Он заверял, что «кресты в Минспорт мы точно вернем».
10 апреля Дегтярев выступил за возобновление продажи пива на стадионах. Он пояснил, что употребление алкогольного напитка во время просмотра игры является «культурой боления». Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 г.
За возвращение пива на стадионы он выступал еще в период своего заседания в Госдуме (VI и VII созывы). В мае 2024 г. он был назначен главой Минспорта, а в декабре того же года – президентом Олимпийского комитета России (ОКР).