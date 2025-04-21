Мавзолей Ленина закроют до 19 мая
Мавзолей Владимира Ленина будет закрыт с 23 апреля до 19 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны (ФСО) РФ. Далее ожидается работа в прежнем режиме: с 10:00 до 13:00, кроме понедельника и пятницы.
Закрытие памятника и некрополя у Кремлевской стены обусловлено подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы. Посетителей перестанут допускать в мавзолей на следующий день после 155-го дня рождения Ленина.
Мавзолей на Красной площади был закрыт с 18 февраля по 14 апреля. В пресс-службе ФСО причиной назвали «профилактические работы».
В 80-й юбилей Победы на Красной площади пройдет военный парад. В нем будут участвовать в том числе военнослужащие из Вьетнама, которых отобрали по физическим показателям, возрасту и росту.