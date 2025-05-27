Госдума приняла закон о регулировании применения БАДов

Согласно законопроекту, перечень БАДов и заболеваний, при которых их назначают, будет определять Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор. Врачи смогут выписать только одобренные добавки в случае наличия у пациентов показаний к их применению. Критерии их качества и эффективности, в зависимости от влияния на здоровье, будут установлены правительством.