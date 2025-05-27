Госдума приняла закон о регулировании применения БАДов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, регулирующий применение биологически активных добавок (БАДов).
Согласно законопроекту, перечень БАДов и заболеваний, при которых их назначают, будет определять Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор. Врачи смогут выписать только одобренные добавки в случае наличия у пациентов показаний к их применению. Критерии их качества и эффективности, в зависимости от влияния на здоровье, будут установлены правительством.
Закон также предусматривает досудебную блокировку сайтов с информацией о запрещенных БАДах. «Это ускорит процесс вывода из нелегального оборота БАДов, запрещенных к продаже, и, следовательно, обезопасит здоровье наших граждан», – высказался председатель профильного комитета по охране здоровья Сергей Леонов, его цитирует пресс-служба Госдумы.
Кроме того, закон ограничит использование продовольственного сырья для изготовления БАДов, которое производится при помощи кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ.
В пояснительной записке указано, что применение БАДов по показаниям и под контролем медицинских работников в целом приведет к увеличению рынка отечественного производства такой продукции. Также прописано, что законопроект не ограничивает обращение добавок и не ставит в зависимость от критериев качества, а касается только вопросов безопасности.
Госдума приняла правительственный законопроект в первом чтении 9 июля. Его доработанная версия содержит изменения в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об основах охраны здоровья».