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Госдума приняла закон о регулировании применения БАДов

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, регулирующий применение биологически активных добавок (БАДов).

Согласно законопроекту, перечень БАДов и заболеваний, при которых их назначают, будет определять Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор. Врачи смогут выписать только одобренные добавки в случае наличия у пациентов показаний к их применению. Критерии их качества и эффективности, в зависимости от влияния на здоровье, будут установлены правительством.

Закон также предусматривает досудебную блокировку сайтов с информацией о запрещенных БАДах. «Это ускорит процесс вывода из нелегального оборота БАДов, запрещенных к продаже, и, следовательно, обезопасит здоровье наших граждан», – высказался председатель профильного комитета по охране здоровья Сергей Леонов, его цитирует пресс-служба Госдумы.

Кроме того, закон ограничит использование продовольственного сырья для изготовления БАДов, которое производится при помощи кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ.

В пояснительной записке указано, что применение БАДов по показаниям и под контролем медицинских работников в целом приведет к увеличению рынка отечественного производства такой продукции. Также прописано, что законопроект не ограничивает обращение добавок и не ставит в зависимость от критериев качества, а касается только вопросов безопасности.

Госдума приняла правительственный законопроект в первом чтении 9 июля. Его доработанная версия содержит изменения в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об основах охраны здоровья».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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