Мишустин: в 2024 году на маткапитал выдали около 711 000 сертификатов
В России в 2024 г. было выдано порядка 711 000 сертификатов на материнский капитал. Об этом рассказал в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин со ссылкой на данные Социального фонда.
Мишустин указал, что в прошлом году особое внимание уделялось родителям с детьми. В этой сфере действует целый комплекс мер. Единое пособие, которое было введено по поручению президента России Владимира Путина, предоставили семьям, в которых воспитываются 10,5 млн детей, и почти 340 000 беременных женщин. Кроме того, вырос размер пособия по уходу за малышами в возрасте до полутора лет. Правом на него воспользовались более 1,5 млн застрахованных граждан.
27 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который ускоряет оформление сертификата на материнский капитал. Теперь срок выдачи сертификата после рождения ребенка и передачи информации в проактивном режиме через «Госуслуги» составит пять дней вместо десяти. Закон также сокращает срок межведомственного взаимодействия по этому вопросу – с нескольких дней до 48 часов.
Программа маткапитала запущена в России с 2007 г. Она предназначена для оказания финансовой поддержки семьям, в которых появился на свет или был усыновлен второй ребенок. С 1 января 2020 г. маткапитал также предоставляется при рождении первенца.
28 февраля 2025 г. Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 г. Согласно сопроводительным документам, правительство ожидает, что в период с 2027 по 2030 г. порядка 4,9 млн семей смогут воспользоваться правом на маткапитал.