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Мишустин: в 2024 году на маткапитал выдали около 711 000 сертификатов

Ведомости

В России в 2024 г. было выдано порядка 711 000 сертификатов на материнский капитал. Об этом рассказал в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин со ссылкой на данные Социального фонда.

Мишустин указал, что в прошлом году особое внимание уделялось родителям с детьми. В этой сфере действует целый комплекс мер. Единое пособие, которое было введено по поручению президента России Владимира Путина, предоставили семьям, в которых воспитываются 10,5 млн детей, и почти 340 000 беременных женщин. Кроме того, вырос размер пособия по уходу за малышами в возрасте до полутора лет. Правом на него воспользовались более 1,5 млн застрахованных граждан.

27 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который ускоряет оформление сертификата на материнский капитал. Теперь срок выдачи сертификата после рождения ребенка и передачи информации в проактивном режиме через «Госуслуги» составит пять дней вместо десяти. Закон также сокращает срок межведомственного взаимодействия по этому вопросу – с нескольких дней до 48 часов.

Программа маткапитала запущена в России с 2007 г. Она предназначена для оказания финансовой поддержки семьям, в которых появился на свет или был усыновлен второй ребенок. С 1 января 2020 г. маткапитал также предоставляется при рождении первенца.

28 февраля 2025 г. Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 г. Согласно сопроводительным документам, правительство ожидает, что в период с 2027 по 2030 г. порядка 4,9 млн семей смогут воспользоваться правом на маткапитал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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