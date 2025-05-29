Мишустин: в 2024 году на маткапитал выдали около 711 000 сертификатов

Мишустин указал, что в прошлом году особое внимание уделялось родителям с детьми. В этой сфере действует целый комплекс мер. Единое пособие, которое было введено по поручению президента России Владимира Путина, предоставили семьям, в которых воспитываются 10,5 млн детей, и почти 340 000 беременных женщин. Кроме того, вырос размер пособия по уходу за малышами в возрасте до полутора лет. Правом на него воспользовались более 1,5 млн застрахованных граждан.