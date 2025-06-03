Боярский вернется на сцену театра Ленсовета после травмы

18 апреля театр имени Ленсовета объявил, что Боярский в этот день не примет участия в постановке «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит его записанный голос. Решение было связано с болезнью артиста. В театре заверили, что поводов для беспокойства нет. ТАСС писал, что Боярский получил травму на репетиции спектакля и был госпитализирован с подозрением на перелом ребра.