Боярский вернется на сцену театра Ленсовета после травмы
Народный артист России Михаил Боярский возвращается к работе в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета. Он исполнит роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме». Об этом сообщается в Telegram-канале театра.
18 апреля театр имени Ленсовета объявил, что Боярский в этот день не примет участия в постановке «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит его записанный голос. Решение было связано с болезнью артиста. В театре заверили, что поводов для беспокойства нет. ТАСС писал, что Боярский получил травму на репетиции спектакля и был госпитализирован с подозрением на перелом ребра.
5 мая Театр имени Ленсовета приостановил до конца театрального сезона показы спектакля «В этом милом старом доме» с участием Боярского в связи с тем, что по рекомендации врачей актеру не следовало выходить на сцену после перенесенного ушиба.
Боярский родился 26 декабря 1949 г. в Ленинграде. Окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. В 1972 г. устроился в Театр имени Ленсовета. Играл роли в спектаклях «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Снежная королева», «Спешите делать добро» и др. Снимался в фильмах «Мосты», «Старший сын», «Собака на сене», «Три мушкетера» и др. В 1995 г. вместе с Владимиром Ермолиным основал группу «Сильвер». Всего за карьеру записал более 350 песен. В 1990–2000 гг. вел телепередачи «Домино», «Боярский двор» и «Клуб «Белый попугай».
В 1984 г. был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1990 г. стал народным артистом. Награжден орденами Дружбы (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) и Почета (2020). 27 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.