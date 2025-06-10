Росфинмониторинг внес в список террористов фигуранта дела об атаке на аэродромы
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на российские военные аэродромы, и его жену Екатерину Тимофееву. Об этом свидетельствует перечень ведомства.
5 июня МВД России объявило Тимофеева в розыск. 7 июня в розыск также была объявлена его супруга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее переадресовал спецслужбам вопрос о том, намерена ли Россия просить Казахстан помочь с поимкой и экстрадицией Тимофеева. Представитель Кремля пообещал, что российская сторона сделает все возможное для раскрытия этого преступления.
1 июня Украина провела операцию «Паутина». В рамках нее украинские беспилотники одновременно в разных частях России нанесли удары по аэродромам базирования стратегической авиации страны. Впервые это затронуло Сибирь. FPV-дроны атаковали военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Информации о жертвах среди военных и гражданского персонала не поступало.