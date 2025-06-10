Росфинмониторинг внес в список террористов фигуранта дела об атаке на аэродромы

5 июня МВД России объявило Тимофеева в розыск. 7 июня в розыск также была объявлена его супруга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее переадресовал спецслужбам вопрос о том, намерена ли Россия просить Казахстан помочь с поимкой и экстрадицией Тимофеева. Представитель Кремля пообещал, что российская сторона сделает все возможное для раскрытия этого преступления.