МВД: мошенники выманивают у пенсионеров деньги под видом праздничных выплат
В Подмосковье участились случаи телефонного мошенничества, при котором преступники, представляясь сотрудниками местных властей, выманивают у пожилых людей номера СНИЛС и накопления. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Полиция описывает следующую схему:
Злоумышленники звонят пенсионерам от имени муниципальных служб и предлагают «получить праздничные подарки», запрашивая номер СНИЛС.
- Затем жертве перезванивают «сотрудники правоохранительных органов», утверждая, что ее сбережения в опасности, и требуют обналичить деньги для передачи «на безопасный счет».
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала о следующем случае. 83-летний житель Химок лишился более 450 000 рублей, выполнив требования мошенников. Перевозивший деньги курьер – ранее судимый безработный из Иванова – задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее в Госдуме сообщили, что в преддверии Дня России одной из самых массовых мошеннических схем стали фальшивые розыгрыши с выплатами, приуроченными к празднику. Кроме того, мошенники также маскируют атаки под якобы подарки ко Дню России или проверку безопасности аккаунтов на фоне повышенных киберугроз.