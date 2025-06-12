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МВД: мошенники выманивают у пенсионеров деньги под видом праздничных выплат

Ведомости

В Подмосковье участились случаи телефонного мошенничества, при котором преступники, представляясь сотрудниками местных властей, выманивают у пожилых людей номера СНИЛС и накопления. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Полиция описывает следующую схему:

  • Злоумышленники звонят пенсионерам от имени муниципальных служб и предлагают «получить праздничные подарки», запрашивая номер СНИЛС.

  • Затем жертве перезванивают «сотрудники правоохранительных органов», утверждая, что ее сбережения в опасности, и требуют обналичить деньги для передачи «на безопасный счет».

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала о следующем случае. 83-летний житель Химок лишился более 450 000 рублей, выполнив требования мошенников. Перевозивший деньги курьер – ранее судимый безработный из Иванова – задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Госдуме сообщили, что в преддверии Дня России одной из самых массовых мошеннических схем стали фальшивые розыгрыши с выплатами, приуроченными к празднику. Кроме того, мошенники также маскируют атаки под якобы подарки ко Дню России или проверку безопасности аккаунтов на фоне повышенных киберугроз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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