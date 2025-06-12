МВД: мошенники выманивают у пенсионеров деньги под видом праздничных выплат

Ранее в Госдуме сообщили, что в преддверии Дня России одной из самых массовых мошеннических схем стали фальшивые розыгрыши с выплатами, приуроченными к празднику. Кроме того, мошенники также маскируют атаки под якобы подарки ко Дню России или проверку безопасности аккаунтов на фоне повышенных киберугроз.