МВД: онлайн-покупки и инвестиции стали лидерами среди фишинговых схем
Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.
Согласно данным ведомства, лидером антирейтинга стали сайты, имитирующие платформы онлайн-покупок – на них пришлось 35% от всех выявленных фейковых ресурсов. Основной «сезонный» спрос мошенники подделывали под предложения по продаже пиломатериалов и готовых беседок. Также злоумышленники предлагали несуществующие музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти, брендовую одежду и даже несуществующий iPhone 16 Pro Max.
Второе место по популярности у кибермошенников заняло инвестиционное мошенничество (33%). Максимальный ущерб в этой категории достиг 11,4 млн руб. Аферисты представлялись сотрудниками Московской биржи и убеждали жертв вложиться в фейковые финансовые инструменты.
На третьем месте (16%) – сайты интим-услуг. Далее идут ресурсы с фальшивыми сервисами (13%), чаще всего связанными с арендой жилья в сезон отпусков и билетами в несуществующие театры.
Самой необычной схемой признан сайт, выдававший себя за платформу по оценке товаров на маркетплейсах. На деле он использовался для обмана при «трудоустройстве».
Все выявленные ресурсы уже заблокированы, однако в МВД подчеркивают: мошенники продолжают создавать новые схемы, и пользователям стоит сохранять бдительность.
12 июня ГУ МВД по Московской области сообщали, что в Подмосковье участились случаи телефонного мошенничества, при котором преступники, представляясь сотрудниками местных властей, выманивают у пожилых людей номера СНИЛС и накопления.