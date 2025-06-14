МВД: онлайн-покупки и инвестиции стали лидерами среди фишинговых схем

Согласно данным ведомства, лидером антирейтинга стали сайты, имитирующие платформы онлайн-покупок – на них пришлось 35% от всех выявленных фейковых ресурсов. Основной «сезонный» спрос мошенники подделывали под предложения по продаже пиломатериалов и готовых беседок. Также злоумышленники предлагали несуществующие музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти, брендовую одежду и даже несуществующий iPhone 16 Pro Max.