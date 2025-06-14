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МВД: онлайн-покупки и инвестиции стали лидерами среди фишинговых схем

Ведомости

Онлайн-покупки и инвестиции стали самыми популярными сферами для мошенников при создании фишинговых ресурсов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.

Согласно данным ведомства, лидером антирейтинга стали сайты, имитирующие платформы онлайн-покупок – на них пришлось 35% от всех выявленных фейковых ресурсов. Основной «сезонный» спрос мошенники подделывали под предложения по продаже пиломатериалов и готовых беседок. Также злоумышленники предлагали несуществующие музыкальные инструменты, табачную продукцию, автозапчасти, брендовую одежду и даже несуществующий iPhone 16 Pro Max.

Второе место по популярности у кибермошенников заняло инвестиционное мошенничество (33%). Максимальный ущерб в этой категории достиг 11,4 млн руб. Аферисты представлялись сотрудниками Московской биржи и убеждали жертв вложиться в фейковые финансовые инструменты.

На третьем месте (16%) – сайты интим-услуг. Далее идут ресурсы с фальшивыми сервисами (13%), чаще всего связанными с арендой жилья в сезон отпусков и билетами в несуществующие театры.

Самой необычной схемой признан сайт, выдававший себя за платформу по оценке товаров на маркетплейсах. На деле он использовался для обмана при «трудоустройстве».

Все выявленные ресурсы уже заблокированы, однако в МВД подчеркивают: мошенники продолжают создавать новые схемы, и пользователям стоит сохранять бдительность.

12 июня ГУ МВД по Московской области сообщали, что в Подмосковье участились случаи телефонного мошенничества, при котором преступники, представляясь сотрудниками местных властей, выманивают у пожилых людей номера СНИЛС и накопления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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