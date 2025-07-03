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Суд рассмотрит иск об обращении «Южуралзолота» в доход государства 8 июля

Ведомости

Советский райсуд Челябинска 8 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении акций «Южуралзолота» (ЮГК), которые принадлежат миллиардеру Константину Струкову, в доход государства. Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.

2 июля сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) РФ провели обыски в офисах компании, а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Они связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК.

На следующий день стало известно, что Генеральная прокуратура РФ подала в суд исковое заявление, в котором потребовала обратить в доход государства акции ЮГК. Кроме того, иск содержит требование о передаче 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» в собственность государства. В документе подчеркивается, что Струков создал «ЮГК», завладел имуществом компании «Южуралзолото», которую возглавлял ранее, и таким образом нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности.

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