Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении «Южуралзолота» в доход РФ

3 июля стало известно, что Генеральная прокуратура РФ подала в суд исковое заявление, в котором потребовала обратить в доход государства акции ЮГК, которые принадлежат миллиардеру Константину Струкову. Кроме того, иск содержит требование о передаче 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» в собственность государства. В документе подчеркивается, что Струков создал «ЮГК», завладел имуществом компании «Южуралзолото», которую возглавлял ранее, и таким образом нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности.