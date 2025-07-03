Суд принял обеспечительные меры по иску об обращении «Южуралзолота» в доход РФ
Челябинский суд принял обеспечительные меры по иску об обращении «Южуралзолота» в доход государства. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Судом удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска», – сказали в суде.
3 июля стало известно, что Генеральная прокуратура РФ подала в суд исковое заявление, в котором потребовала обратить в доход государства акции ЮГК, которые принадлежат миллиардеру Константину Струкову. Кроме того, иск содержит требование о передаче 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» в собственность государства. В документе подчеркивается, что Струков создал «ЮГК», завладел имуществом компании «Южуралзолото», которую возглавлял ранее, и таким образом нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности.
Днем ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании, а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Они связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК.