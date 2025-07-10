ТАСС: Red Wings может запустить рейсы в Геленджик

9 июля Минтранс России объявил о подготовке аэропорта Геленджика к возобновлению внутренних полетов. Воздушная гавань была закрыта с февраля 2022 г. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил кабмин и Росавиацию за решение об открытии аэропорта и назвал его важным для региона.