ТАСС: Red Wings может запустить рейсы в Геленджик
Авиакомпания Red Wings прорабатывает возможность выполнения рейсов в Геленджик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.
Собеседник агентства указал, что Геленджик является популярным туристическим направлением, особенно в летний сезон. Из города также легко добраться до соседних курортов, к примеру в Анапу.
9 июля Минтранс России объявил о подготовке аэропорта Геленджика к возобновлению внутренних полетов. Воздушная гавань была закрыта с февраля 2022 г. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил кабмин и Росавиацию за решение об открытии аэропорта и назвал его важным для региона.
О планах возобновить рейсы в Геленджик в этот же день сообщила авиакомпания «Аэрофлот». Первый рейс ожидается 18 июля. Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) посчитали, что открытие аэропорта Геленджика может стимулировать спрос на курорт и увеличить количество бронирований в 1,5–2 раза. По мнению вице-президента АТОР, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, до конца 2025 г. курорт сможет принять порядка 160 000 туристов.