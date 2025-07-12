Синоптик предупредил о дождях и грозах в Москве в выходные

10 июля в Москве зафиксирована рекордная температура для этого дня: воздух прогрелся до +33,7 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что такая температура обогнала на 0,3 градуса предыдущее значение, зафиксированное в 1996 г. Ночь с 9 на 10 июля также стала самой теплой в Москве в 2025 г. По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура не опустилась ниже +19,9 градуса.