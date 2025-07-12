Синоптик предупредил о дождях и грозах в Москве в выходные
В выходные в Москве пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, в отдельных районах возможен град, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в столице 12 июля составит +32…+34 градуса, написал синоптик. По его словам, атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы. В воскресенье жара не спадет, ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозирует Леус.
10 июля в Москве зафиксирована рекордная температура для этого дня: воздух прогрелся до +33,7 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что такая температура обогнала на 0,3 градуса предыдущее значение, зафиксированное в 1996 г. Ночь с 9 на 10 июля также стала самой теплой в Москве в 2025 г. По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура не опустилась ниже +19,9 градуса.