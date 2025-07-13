В России объявлен в розыск один из лидеров РДК
Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ) Василий Кирющенко объявлен в национальный розыск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранителей.
Он также является сыном Алексея Кирющенко – режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа».
В июне 2025 г. Василий Кирющенко был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в отношении Василия Кирющенко расследуются дела о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК) и организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).
В конце мая СК РФ по Москве сообщил о предотвращении теракта в столице. Подозреваемым оказался последователь РДК, который готовил теракт по заданию украинских спецслужб.