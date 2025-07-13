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В России объявлен в розыск один из лидеров РДК

Ведомости

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ) Василий Кирющенко объявлен в национальный розыск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранителей.

Он также является сыном Алексея Кирющенко – режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа».

В июне 2025 г. Василий Кирющенко был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в отношении Василия Кирющенко расследуются дела о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК) и организации деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). 

В конце мая СК РФ по Москве сообщил о предотвращении теракта в столице. Подозреваемым оказался последователь РДК, который готовил теракт по заданию украинских спецслужб.

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