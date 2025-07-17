Росавиация ограничила работу петербургского аэропорта «Пулково»

Минобороны сообщало, что с 20:00 до 23:00 мск 16 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российской территорией 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 29 единиц сбили над над Белгородской областью, еще девять – над Брянской и два – над Липецкой.