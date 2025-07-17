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Росавиация ограничила работу петербургского аэропорта «Пулково»

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказал он.

Представитель агентства также рассказал, что ночью вводились временные ограничения (продолжительностью около часа) в московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». На запасные аэродромы в этот период ушли четыре рейса. В настоящее время все воздушные гавани московского региона работают штатно, подчеркнул Кореняко.

Минобороны сообщало, что с 20:00 до 23:00 мск 16 июля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российской территорией 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 29 единиц сбили над над Белгородской областью, еще девять – над Брянской и два – над Липецкой.

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