Аэропорты Грозного и Калуги возобновили работу после временных ограничений

Минобороны России сообщало, что в ночь на 26 июля средства противовоздушной обороны перехватили 54 украинских беспилотника над российскими регионами. Из них 24 беспилотника сбили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА российские военные нейтрализовали над Ростовской областью, шесть – над Крымом. Над акваторией Азовского моря уничтожили четыре дрона, над Черным морем – три. Над Орловской и Тульской областями сбили по два беспилотника, над Белгородской областью – один.