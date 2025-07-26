Аэропорты Грозного и Калуги возобновили работу после временных ограничений
В аэропортах Грозного («Северный») и Калуги («Грабцево») сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом объявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения в воздушной гавани Калуги были введены в 07:52 мск, в аэропорту Грозного – в 05:04 мск. Меры применялись для обеспечения безопасности полетов.
Минобороны России сообщало, что в ночь на 26 июля средства противовоздушной обороны перехватили 54 украинских беспилотника над российскими регионами. Из них 24 беспилотника сбили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА российские военные нейтрализовали над Ростовской областью, шесть – над Крымом. Над акваторией Азовского моря уничтожили четыре дрона, над Черным морем – три. Над Орловской и Тульской областями сбили по два беспилотника, над Белгородской областью – один.
На фоне попыток атак Росавиация также вводила ограничения на работу аэропорта Владикавказа.