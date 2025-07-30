Лидера азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск

Утром 27 июня в Екатеринбурге силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. Оперативные действия были связаны с уголовным делом об убийствах, совершенных в период с 2001 по 2010 г. На следующий день МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. Заявлялось, что при задержании погибли два человека, еще несколько азербайджанцев получили тяжелые ранения.