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Лидера азербайджанской диаспоры на Урале объявили в розыск

Ведомости

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.

Основанием для розыска Шыхлински указана статья уголовного кодекса РФ.

1 июля сын Шыхлински Мутвалы рассказал «Ведомостям», что глава азербайджанской диаспоры проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, погибших при задержаниях по делу о покушениях и убийствах в Екатеринбурге. Шыхлински был допрошен, после чего отпущен.

Утром 27 июня в Екатеринбурге силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. Оперативные действия были связаны с уголовным делом об убийствах, совершенных в период с 2001 по 2010 г. На следующий день МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. Заявлялось, что при задержании погибли два человека, еще несколько азербайджанцев получили тяжелые ранения.

30 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что, предварительно, один из задержанных азербайджанцев умер в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. В Баку провели собственную экспертизу тел граждан Азербайджана, которые были фигурантами дела об убийствах в Екатеринбурге. Результаты показали множественные травмы.

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