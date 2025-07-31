В заказнике на Камчатке землетрясение разрушило 8000-летнюю пемзовую скалу

30 июля на Камчатке было зафиксировано мощнейшее за последние 70 лет землетрясение с магнитудой 8,8. По словам директора камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (ЕГС РАН) Данилы Чеброва, речь о «событии почти планетарного масштаба». В регионе объявили угрозу цунами. Сильное цунами обрушилось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. С 22:04 до 23:59 мск 30 июля было зафиксировано 19 землетрясений магнитудой до 5,7.