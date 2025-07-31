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Главная / Общество /

В заказнике на Камчатке землетрясение разрушило 8000-летнюю пемзовую скалу

Ведомости

Одна из пемзовых скал уникального природного объекта Южно-Камчатского заказника Кутхины баты разрушилась после сильнейшего землетрясения на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале Кроноцкого заповедника.

Сотрудники службы охраны заповедных территорий также заметили крупные трещины еще на одной скале.

Кутхины баты находятся примерно в 4 км от кордона «Озерный». Они доступны для посещения всем участникам многодневных походов в окрестностях Курильского озера.

Кутхины баты образовались около 8000 лет назад. Свой окончательный вид они приобрели в результате извержения нескольких мощных потоков пемзы приблизительно 5000–6000 лет назад.

30 июля на Камчатке было зафиксировано мощнейшее за последние 70 лет землетрясение с магнитудой 8,8. По словам директора камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (ЕГС РАН) Данилы Чеброва, речь о «событии почти планетарного масштаба». В регионе объявили угрозу цунами. Сильное цунами обрушилось на побережье Камчатки в Северо-Курильске. С 22:04 до 23:59 мск 30 июля было зафиксировано 19 землетрясений магнитудой до 5,7.

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