Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины и ее дочери в Москве
Кузьминский районный суд Москвы арестовал до 3 декабря 2026 г. Темураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве женщины и ее 19-летней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.
По версии следствия, вечером 1 октября Гогиашвили убил 19-летнюю девушку в гараже, а через несколько часов – ее мать в многоквартирном доме.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, убитая женщина – предпринимательница Елена Церетели 1972 г. р., бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. 4 октября ТАСС писал, что Гогиашвили имеет долг перед тульским предприятием. Речь идет о неотработанном авансе на сумму более 42 млн руб.