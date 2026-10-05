Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины и ее дочери в Москве

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.