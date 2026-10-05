Начальника управления учебно-материальной базы армии обвинили в крупной взятке
Никитушкина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Главное управление боевой подготовки отвечает за организацию, координацию и развитие системы боевой подготовки армии и флота. В его задачи, в частности, входят планирование, проведение и анализ боевых учений, внедрение новых методик подготовки военнослужащих, а также обеспечение войск учебно-материальными средствами, технической базой и нормативными документами. Кроме того, управление руководит деятельностью Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот».
Ранее 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал Никитушкина. Ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ было рассмотрено на заседании 30 сентября. Представитель ГВСУ заявил, что Никитушкин, оставаясь на свободе, может помешать ходу расследования.
Адвокат генерал-майора Вячеслав Кальнев просил суд отправить Никитушкина под домашний арест. Звание генерал-майора Никитушкин получил в декабре 2024 г.