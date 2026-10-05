Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS168,3+0,81%CNY Бирж.12,754+2,06%IMOEX2 321,57+1,95%RTSI861,11+0,21%RGBI111,29+0,09%RGBITR764,65+0,19%
Главная / Общество /

Начальника управления учебно-материальной базы армии обвинили в крупной взятке

Анна Суслова
Министерство обороны России
Министерство обороны России

Начальнику управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майору Сергею Никитушкину грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил РБК со ссылкой на два источника.

Никитушкина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Главное управление боевой подготовки отвечает за организацию, координацию и развитие системы боевой подготовки армии и флота. В его задачи, в частности, входят планирование, проведение и анализ боевых учений, внедрение новых методик подготовки военнослужащих, а также обеспечение войск учебно-материальными средствами, технической базой и нормативными документами. Кроме того, управление руководит деятельностью Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот».

Ранее 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал Никитушкина. Ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ было рассмотрено на заседании 30 сентября. Представитель ГВСУ заявил, что Никитушкин, оставаясь на свободе, может помешать ходу расследования.

Адвокат генерал-майора Вячеслав Кальнев просил суд отправить Никитушкина под домашний арест. Звание генерал-майора Никитушкин получил в декабре 2024 г. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её