Начальника управления учебно-материальной базы армии обвинили в крупной взятке

Главное управление боевой подготовки отвечает за организацию, координацию и развитие системы боевой подготовки армии и флота. В его задачи, в частности, входят планирование, проведение и анализ боевых учений, внедрение новых методик подготовки военнослужащих, а также обеспечение войск учебно-материальными средствами, технической базой и нормативными документами. Кроме того, управление руководит деятельностью Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот».