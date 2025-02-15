Мужская гонка преследования, 16 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся победитель и призеры в мужской гонке преследования на 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами. Анализируем котировки легальных букмекерских контор и ищем варианты для ставок.
Дата / Время: 16.02.2025, 17:05 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В зачете пасьютов Кубка мира лидерство уверенно делят норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Легрейд, которые выиграли по два таких старта и добавили по одной бронзе.
Дальше в топ-5 рейтинга идут французы Эрик Перро и Эмильен Жаклен, а также норвежец Тарьей Бё.
Стартовый лист на гонку преследования формируется по результатам спринта. Ниже топ-10:
В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужская гонка преследования. Кто выше?
|1
|2
|Йоханнес Бё — Кентен Фийон-Майе
|1,13
|5,00
|Стурла Легрейд — Эрик Перро
|1,33
|3,00
|Эмильен Жаклен — Себастьян Самуэльссон
|1,57
|2,25
|Томмазо Джакомель — Мартин Улдаль
|1,55
|2,30
|Эндре Стрёмсхейм — Тарьей Бё
|1,67
|2,07
Йоханнес Бё идеально выступил в спринте и стал единоличным рекордсменом по числу золотых медалей чемпионатов мира (21 с учетом эстафет). Вдобавок он заработал такой отрыв, что не приходится сомневаться в победе и в гонке преследования. Неслучайно коэффициенты на триумф норвежца весьма скромны.
Так что обратимся к линии на индивидуальные противостояния. В спринте мы уже верно спрогнозировали то, что Эмильен Жаклен будет выше Себастьяна Самуэльссона (19-й и 24-й соответственно). Причем оба провели гонку неудачно.
Однако француз опередил шведа на семь секунд, допустив на один промах больше (три против двух). Функционально Жаклен явно готов лучше, да и по скорострельности он незначительно, но опередил Самуэльссона.
Учитывая, что контактные гонки, особенно пасьюты, традиционно хорошо удаются французу, повторим наше пари. Ставим на то, что Жаклен окажется выше Самуэльссона, с коэффициентом 1,57 в легальной букмекерской компании PARI.
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