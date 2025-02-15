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16 февраля 6:10ГлавнаяАналитика

Мужская гонка преследования, 16 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

С победителем все ясно?
Александр Бокулёв
Йоханнес Бё. Источник: IBU
Йоханнес Бё. Источник: IBU

В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленерхайде определятся победитель и призеры в мужской гонке преследования на 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами. Анализируем котировки легальных букмекерских контор и ищем варианты для ставок.

Дата / Время: 16.02.2025, 17:05 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних мужских пасьютов на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Йоханнес Бё (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия), Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
  • ЧМ-2023. Йоханнес Бё (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия), Себастьян Самуэльссон (Швеция)
  • ОИ-2022. Кентен Фийон-Майе (Франция), Тарьей Бё (Норвегия), Эдуард Латыпов (Россия)
  • ЧМ-2021. Эмильен Жаклен (Франция), Себастьян Самуэльссон (Швеция), Йоханнес Бё (Норвегия)
  • ЧМ-2020. Эмильен Жаклен (Франция), Йоханнес Бё (Норвегия), Александр Логинов (Россия)

Расклады перед гонкой

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В зачете пасьютов Кубка мира лидерство уверенно делят норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Легрейд, которые выиграли по два таких старта и добавили по одной бронзе.

Дальше в топ-5 рейтинга идут французы Эрик Перро и Эмильен Жаклен, а также норвежец Тарьей Бё.

Топ-10 по итогам спринта

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Стартовый лист на гонку преследования формируется по результатам спринта. Ниже топ-10:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия)
  2. Кэмпбелл Райт (США). +28 секунд
  3. Кентен Фийон-Майе (Франция). +37
  4. Вебьёрн Сёрум (Норвегия). +45
  5. Томмазо Джакомель (Италия). +48
  6. Мартин Улдаль (Норвегия). +55
  7. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия). +57
  8. Фабьен Клод (Франция). +57
  9. Стурла Легрейд (Норвегия). +57
  10. Тарьей Бё (Норвегия). +1:02

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужская гонка преследования
 Выиграет золото
Йоханнес Бё1,33
Кентен Фийон-Майе7,70
Стурла Легрейд11,00
Томмазо Джакомель17,50
Эрик Перро20,00

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI предлагает множество противостояний. Вот несколько примеров: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Мужская гонка преследования. Кто выше?
 12
Йоханнес Бё — Кентен Фийон-Майе1,135,00
Стурла Легрейд — Эрик Перро1,333,00
Эмильен Жаклен — Себастьян Самуэльссон1,572,25
Томмазо Джакомель — Мартин Улдаль1,552,30
Эндре Стрёмсхейм — Тарьей Бё1,672,07

Прогноз

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Йоханнес Бё идеально выступил в спринте и стал единоличным рекордсменом по числу золотых медалей чемпионатов мира (21 с учетом эстафет). Вдобавок он заработал такой отрыв, что не приходится сомневаться в победе и в гонке преследования. Неслучайно коэффициенты на триумф норвежца весьма скромны.

Так что обратимся к линии на индивидуальные противостояния. В спринте мы уже верно спрогнозировали то, что Эмильен Жаклен будет выше Себастьяна Самуэльссона (19-й и 24-й соответственно). Причем оба провели гонку неудачно.

Однако француз опередил шведа на семь секунд, допустив на один промах больше (три против двух). Функционально Жаклен явно готов лучше, да и по скорострельности он незначительно, но опередил Самуэльссона.

Учитывая, что контактные гонки, особенно пасьюты, традиционно хорошо удаются французу, повторим наше пари. Ставим на то, что Жаклен окажется выше Самуэльссона, с коэффициентом 1,57 в легальной букмекерской компании PARI.

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Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе смешанную эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Женская гонка преследования, 16 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону
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