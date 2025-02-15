Мужская гонка преследования, 16 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Йоханнес Бё идеально выступил в спринте и стал единоличным рекордсменом по числу золотых медалей чемпионатов мира (21 с учетом эстафет). Вдобавок он заработал такой отрыв, что не приходится сомневаться в победе и в гонке преследования. Неслучайно коэффициенты на триумф норвежца весьма скромны.

Так что обратимся к линии на индивидуальные противостояния. В спринте мы уже верно спрогнозировали то, что Эмильен Жаклен будет выше Себастьяна Самуэльссона (19-й и 24-й соответственно). Причем оба провели гонку неудачно.

Однако француз опередил шведа на семь секунд, допустив на один промах больше (три против двух). Функционально Жаклен явно готов лучше, да и по скорострельности он незначительно, но опередил Самуэльссона.

Учитывая, что контактные гонки, особенно пасьюты, традиционно хорошо удаются французу, повторим наше пари. Ставим на то, что Жаклен окажется выше Самуэльссона, с коэффициентом 1,57 в легальной букмекерской компании PARI.