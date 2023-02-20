Локомотив — Спартак, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на матч Кубка России по футболу

«Локомотив» серьезно обновился в зимнюю паузу. Главным новичком команды резонно считать Артема Дзюбу, пришедшего на правах свободного агента. Также «железнодорожников» пополнили Игорь Смольников («Торпедо»), Сергей Пиняев и Максим Глушенков (оба - «Крылья Советов»), Илья Лантратов («Химки») и Херман Конти («Бенфика»). Пятеро футболистов ушли в аренды: Джирано Керк («Антверпен»), Тин Едвай («Аль-Айн»), Марко Раконьяц («Црвена Звезда»), Педриньо («Сан-Паулу») и Марк Мампасси («Антальяспор»).

Артем Дзюба. Источник: ФК «Локомотив»

На зимних сборах «Локомотив» выиграл большую часть матчей: против московской «Родины» (2:1), «Сочи» (2:0), армянского «Урарту» (1:0), екатеринбургского «Урала» (2:1) и эмиратского клуба «Фурсан Испания» (5:0). Также «железнодорожники» сыграли вничью с узбекистанским «Бунедкором» (1:1) и уступили малайзийскому «Джохор Дарул Такзим» (0:1).

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«Спартак» тоже был активен в трансферное окно. Команду пополнили Алексис Дуарте («Серро Портеньо») и Томаш Тавареш («Бенфика»), а покинули Миха Мевля (свободный агент) и Николай Рассказов («Крылья Советов»). Кроме того, «Фламенго» выкупил трансфер ранее арендованного Айртона Лукаса.

Квинси Промес. Источник: ФК «Спартак»

Перед возобновлением сезона «Спартак» выиграл Winline Зимний кубок РПЛ в ОАЭ, одолев «Ростов» (0:0, 2:1 пен.), «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0). Также красно-белые в рамках подготовки одержали победы над узбекистанским АГМК (3:1) и болгарским «Ботевом» (1:0). При этом все зимние сборы пропустил лучший бомбардир РПЛ Квинси Промес, работавший в индивидуальном режиме в Москве.

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