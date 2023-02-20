Локомотив — Спартак, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на матч Кубка России по футболу

Локомотив — Спартак, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на матч Кубка России по футболуОбновлено:
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В среду, 22 февраля, состоится первый большой матч после возобновления российского футбольного сезона. В рамках 1/4 финала Пути РПЛ «Фонбет» - Кубка России по футболу пройдет московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Забьет ли Артем Дзюба бывшей команде? Сыграет ли Квинси Промес? Разбираем главные вопросы перед матчем и анализируем лучшие предложения букмекерских контор.
Дата / Время: 22.02.2023, 20:00 мск.
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Главный судья: Владислав Безбородов
Прямая трансляция: «Матч ТВ»
Потери
«Локомотив»: Фассон, Изидор (оба - травмы), Жемалетдинов (под вопросом)
«Спартак»: Умяров, Мозес (оба - травмы), Селихов, Николсон, Соболев, Рыбус (все - дисквалификации)
Последние матчи команд
- «Локомотив» - «Спартак» - 1:2, РПЛ, 12.11.2022
- «Спартак» - «Локомотив» - 1:0, РПЛ, 18.09.2022
- «Локомотив» - «Спартак» - 1:0, РПЛ, 02.04.2022
- «Спартак» - «Локомотив» - 1:1, РПЛ, 07.11.2021
- «Локомотив» - «Спартак» - 2:0, РПЛ, 11.04.2021
Расклады перед матчем
«Локомотив» серьезно обновился в зимнюю паузу. Главным новичком команды резонно считать Артема Дзюбу, пришедшего на правах свободного агента. Также «железнодорожников» пополнили Игорь Смольников («Торпедо»), Сергей Пиняев и Максим Глушенков (оба - «Крылья Советов»), Илья Лантратов («Химки») и Херман Конти («Бенфика»). Пятеро футболистов ушли в аренды: Джирано Керк («Антверпен»), Тин Едвай («Аль-Айн»), Марко Раконьяц («Црвена Звезда»), Педриньо («Сан-Паулу») и Марк Мампасси («Антальяспор»).
На зимних сборах «Локомотив» выиграл большую часть матчей: против московской «Родины» (2:1), «Сочи» (2:0), армянского «Урарту» (1:0), екатеринбургского «Урала» (2:1) и эмиратского клуба «Фурсан Испания» (5:0). Также «железнодорожники» сыграли вничью с узбекистанским «Бунедкором» (1:1) и уступили малайзийскому «Джохор Дарул Такзим» (0:1).
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«Спартак» тоже был активен в трансферное окно. Команду пополнили Алексис Дуарте («Серро Портеньо») и Томаш Тавареш («Бенфика»), а покинули Миха Мевля (свободный агент) и Николай Рассказов («Крылья Советов»). Кроме того, «Фламенго» выкупил трансфер ранее арендованного Айртона Лукаса.
Перед возобновлением сезона «Спартак» выиграл Winline Зимний кубок РПЛ в ОАЭ, одолев «Ростов» (0:0, 2:1 пен.), «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0). Также красно-белые в рамках подготовки одержали победы над узбекистанским АГМК (3:1) и болгарским «Ботевом» (1:0). При этом все зимние сборы пропустил лучший бомбардир РПЛ Квинси Промес, работавший в индивидуальном режиме в Москве.
Ставки на исход
Букмекеры считают «Спартак» фаворитом предстоящего матча, но котировки на все три исхода весьма высоки. Так, «Марафон» предлагает коэффициент 1,93 на П2, 4,10 на ничью и 4,15 на П1.
Кроме того, сразу можно поставить на итоговый проход в полуфинал. Напомним, сетка Пути РПЛ предусматривает двухматчевые противостояния. «Марафон» дает коэффициент 1,23 на выход «Спартака» в 1/2 финала и 3,72 - на проход «Локомотива».
Ставки на форы
Семь из восьми последних матчей между командами завершились в основное время вничью или с разницей в один гол. Сейчас «Бетсити» дает коэффициент 1,58 на Ф1 (+1), а для гостей лучше рассмотреть, например, Ф2 (-1) за 2,24.
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Ставки на тотал
В последние пару лет команды обычно выдают низовые очные матчи, то есть забивают не больше двух мячей на двоих. Сейчас «Леон» предлагает коэффициент 1,75 на ТБ (2,5) и 2,11 на ТМ (2,5).
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Прогноз и ставка
Коэффициенты на исход весьма соблазнительны, но в первом официальном матче после зимней паузы такие ставки весьма рискованны. Особенно с учетом обновлений в составах и дисквалификациях у «Спартака» после резонансной драки в игре с «Зенитом».
Почему бы в таком случае не рассмотреть как раз дисциплинарный фактор? Дерби - это всегда повышенный градус эмоций, в четырех из пяти последних матчей между «Локомотивом» и «Спартаком» было показано минимум пять желтых карточек, а тут ещё и добавился фактор Дзюбы со всей сложностью его отношений с бывшим клубом. Вот и думается, что в среду команды тоже получат немало предупреждений.
Прогнозируем Тотал желтых карточек больше 5,5. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,70 на этот исход.
UPD: результат
«Спартак» выиграл со счетом 1:0. Арбитр показал три желтые карточки.