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ГлавнаяАналитикаЛокомотив — Спартак, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на матч Кубка России по футболу

Локомотив — Спартак, 22 февраля: прогнозы и коэффициенты на матч Кубка России по футболу

Обновлено:
Первая большая афиша российского футбола после зимней паузы
Александр Бокулёв
  • Потери
  • Последние матчи команд
  • Расклады перед матчем
  • Ставки на исход
  • Ставки на форы
  • Ставки на тотал
  • Прогноз и ставка
  • UPD: результат

В среду, 22 февраля, состоится первый большой матч после возобновления российского футбольного сезона. В рамках 1/4 финала Пути РПЛ «Фонбет» - Кубка России по футболу пройдет московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Забьет ли Артем Дзюба бывшей команде? Сыграет ли Квинси Промес? Разбираем главные вопросы перед матчем и анализируем лучшие предложения букмекерских контор.

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Дата / Время: 22.02.2023, 20:00 мск.

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Главный судья: Владислав Безбородов

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Потери

«Локомотив»: Фассон, Изидор (оба - травмы), Жемалетдинов (под вопросом)

«Спартак»: Умяров, Мозес (оба - травмы), Селихов, Николсон, Соболев, Рыбус (все - дисквалификации)

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Последние матчи команд

  • «Локомотив» - «Спартак» - 1:2, РПЛ, 12.11.2022
  • «Спартак» - «Локомотив» - 1:0, РПЛ, 18.09.2022
  • «Локомотив» - «Спартак» - 1:0, РПЛ, 02.04.2022
  • «Спартак» - «Локомотив» - 1:1, РПЛ, 07.11.2021
  • «Локомотив» - «Спартак» - 2:0, РПЛ, 11.04.2021

Расклады перед матчем

«Локомотив» серьезно обновился в зимнюю паузу. Главным новичком команды резонно считать Артема Дзюбу, пришедшего на правах свободного агента. Также «железнодорожников» пополнили Игорь Смольников («Торпедо»), Сергей Пиняев и Максим Глушенков (оба - «Крылья Советов»), Илья Лантратов («Химки») и Херман Конти («Бенфика»). Пятеро футболистов ушли в аренды: Джирано Керк («Антверпен»), Тин Едвай («Аль-Айн»), Марко Раконьяц («Црвена Звезда»), Педриньо («Сан-Паулу») и Марк Мампасси («Антальяспор»).

Артем Дзюба
Артем Дзюба. Источник: ФК «Локомотив»

На зимних сборах «Локомотив» выиграл большую часть матчей: против московской «Родины» (2:1), «Сочи» (2:0), армянского «Урарту» (1:0), екатеринбургского «Урала» (2:1) и эмиратского клуба «Фурсан Испания» (5:0). Также «железнодорожники» сыграли вничью с узбекистанским «Бунедкором» (1:1) и уступили малайзийскому «Джохор Дарул Такзим» (0:1).

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«Спартак» тоже был активен в трансферное окно. Команду пополнили Алексис Дуарте («Серро Портеньо») и Томаш Тавареш («Бенфика»), а покинули Миха Мевля (свободный агент) и Николай Рассказов («Крылья Советов»). Кроме того, «Фламенго» выкупил трансфер ранее арендованного Айртона Лукаса.

Квинси Промес
Квинси Промес. Источник: ФК «Спартак»

Перед возобновлением сезона «Спартак» выиграл Winline Зимний кубок РПЛ в ОАЭ, одолев «Ростов» (0:0, 2:1 пен.), «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0). Также красно-белые в рамках подготовки одержали победы над узбекистанским АГМК (3:1) и болгарским «Ботевом» (1:0). При этом все зимние сборы пропустил лучший бомбардир РПЛ Квинси Промес, работавший в индивидуальном режиме в Москве.

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Ставки на исход

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом предстоящего матча, но котировки на все три исхода весьма высоки. Так, «Марафон» предлагает коэффициент 1,93 на П2, 4,10 на ничью и 4,15 на П1.

Кроме того, сразу можно поставить на итоговый проход в полуфинал. Напомним, сетка Пути РПЛ предусматривает двухматчевые противостояния. «Марафон» дает коэффициент 1,23 на выход «Спартака» в 1/2 финала и 3,72 - на проход «Локомотива».

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Ставки на форы

Семь из восьми последних матчей между командами завершились в основное время вничью или с разницей в один гол. Сейчас «Бетсити» дает коэффициент 1,58 на Ф1 (+1), а для гостей лучше рассмотреть, например, Ф2 (-1) за 2,24.

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Ставки на тотал

В последние пару лет команды обычно выдают низовые очные матчи, то есть забивают не больше двух мячей на двоих. Сейчас «Леон» предлагает коэффициент 1,75 на ТБ (2,5) и 2,11 на ТМ (2,5).

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Прогноз и ставка

Коэффициенты на исход весьма соблазнительны, но в первом официальном матче после зимней паузы такие ставки весьма рискованны. Особенно с учетом обновлений в составах и дисквалификациях у «Спартака» после резонансной драки в игре с «Зенитом».

Почему бы в таком случае не рассмотреть как раз дисциплинарный фактор? Дерби - это всегда повышенный градус эмоций, в четырех из пяти последних матчей между «Локомотивом» и «Спартаком» было показано минимум пять желтых карточек, а тут ещё и добавился фактор Дзюбы со всей сложностью его отношений с бывшим клубом. Вот и думается, что в среду команды тоже получат немало предупреждений.

Прогнозируем Тотал желтых карточек больше 5,5. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,70 на этот исход.

UPD: результат

«Спартак» выиграл со счетом 1:0. Арбитр показал три желтые карточки.

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