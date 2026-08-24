Четвертый сет от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за любые ставки на теннисные игры
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Контора «Балтбет» запустила активность «Четвертый сет». Игрокам предлагается выполнить простое теннисное задание (заключить 4 пари с кэфом от 1.80) и получить в награду фрибет номиналом от 150 рублей. Акция продлится до 27 августа.
Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по промо Четвертый сет
Чтобы претендовать на награду, нужно выполнить условия:
1. Зарегистрироваться в БК «Балтбет» (или войти в существующий аккаунт).
2. Открыть промостраницу «Четвертого сета» и подключиться к заданию.
3. В течение 2 дней заключить 4 любых пари на теннис.
Сумма каждой ставки от 200 рублей, суммарный коэффициент — от 1.80. Итог пари на начисление фрибета не влияет. Оператором засчитываются любые пари, вне зависимости от исхода.
Как отыграть фрибет от 150 рублей за пари на теннисные матчи в БК Балтбет
После выполнения задания фрибет поступает в личный кабинет игрока и остается доступным в течение 30 суток. За это время его нужно поставить на событие с коэффициентом не ниже 1.40. Бонус принимается как в одиночных, так и в экспресс-пари.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет
В следующем разделе — подробная информация об условиях акции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
27.08.2026 (23:59 МСК)
При нарушении сроков действия бонуса он отменяется. Каждый участник может воспользоваться акцией только 1 раз.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно угадывать исход — важно само заключение пари
|➖ Общая сумма вложений в задание не маленькая — минимум 800 ₽
|➕ Подходит и для одиночных, и для экспресс-ставок
Заключение
Момент для акции выбран удачно. В мировом теннисе как раз сразу 2 горячих турнира: WTA в мексиканском Монтеррее и ATP в американском Уинстон-Салеме. Календарь плотный, встреч хватает, так что выполнить условие «Четвертого сета» можно даже за 1 день.