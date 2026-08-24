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ГлавнаяБонусыЧетвертый сет от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за любые ставки на теннисные игры
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Четвертый сет от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за любые ставки на теннисные игры

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Букмекер приглашает побороться за очередной фрибет!

Контора «Балтбет» запустила активность «Четвертый сет». Игрокам предлагается выполнить простое теннисное задание (заключить 4 пари с кэфом от 1.80) и получить в награду фрибет номиналом от 150 рублей. Акция продлится до 27 августа.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по промо Четвертый сет

Чтобы претендовать на награду, нужно выполнить условия:

1. Зарегистрироваться в БК «Балтбет» (или войти в существующий аккаунт).

2. Открыть промостраницу «Четвертого сета» и подключиться к заданию.

3. В течение 2 дней заключить 4 любых пари на теннис. 

Сумма каждой ставки от 200 рублей, суммарный коэффициент — от 1.80. Итог пари на начисление фрибета не влияет. Оператором засчитываются любые пари, вне зависимости от исхода.

Как отыграть фрибет от 150 рублей за пари на теннисные матчи в БК Балтбет

После выполнения задания фрибет поступает в личный кабинет игрока и остается доступным в течение 30 суток. За это время его нужно поставить на событие с коэффициентом не ниже 1.40. Бонус принимается как в одиночных, так и в экспресс-пари.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

В следующем разделе — подробная информация об условиях акции.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

27.08.2026 (23:59 МСК)

При нарушении сроков действия бонуса он отменяется. Каждый участник может воспользоваться акцией только 1 раз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно угадывать исход — важно само заключение пари➖ Общая сумма вложений в задание не маленькая — минимум 800 ₽
➕ Подходит и для одиночных, и для экспресс-ставок 

Заключение

Момент для акции выбран удачно. В мировом теннисе как раз сразу 2 горячих турнира: WTA в мексиканском Монтеррее и ATP в американском Уинстон-Салеме. Календарь плотный, встреч хватает, так что выполнить условие «Четвертого сета» можно даже за 1 день.

Валентин Васильев

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