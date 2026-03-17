Четыре сделки от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за продажу ставок

В промоакции «Четыре сделки» от букмекера Baltbet игроку нужно заключать ординары и экспрессы, после чего продавать их. После 4 успешных продаж беттор сможет получить фрибет от 150 рублей.
От игрока требуют выполнения следующих действий:
1. Прохождения регистрации в Baltbet или авторизации в системе.
2. Запуска таймера на странице «Четырех сделок».
3. Оформления 4 ординарных или экспресс-пари на спорт.
4. Продажи каждой из сделанных ставок.
Клиенту разрешено совершать пари на любые спортивные турниры. Важное условие — коэффициент каждой ставки должен быть не ниже 1.40. Сумма — не меньше 150 рублей.
Бесплатная ставка от 150 рублей станет вашей при выполнении условий акции. Ее можно применять с коэффициентами от 1.40 до 100.00 в течение 30 дней. Пари типа система запрещены. При формировании экспресса включайте максимум 10 событий.
Познакомимся с важными деталями данного промо.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.03.2026 (23:59 МСК)
Чтобы завершить задание, игроку дается 48 часов.
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать могут игроки с любым уровнем опыта в ставках
|➖ Требует повышенной внимательности
|➕ Свобода выбора пари
БК «Балтбет» предлагает необычное промо, где участники за продажу ставок зарабатывают фрибет. Процесс продажи быстрый, но для сохранения прибыли нужно внимательно следить за матчами и мгновенно реагировать на изменения. Без такой сосредоточенности участие может стать менее выгодным.