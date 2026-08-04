Футбольный квинтет от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за ставки на футбол

БК «Балтбет» выдает фрибет от 100 рублей за 5 ставок на футбол с минимальным коэффициентом для каждой от 1.80. Размер бонуса зависит от суммы пари. Минимум за один раз можно поставить 100 рублей. Все подробности — ниже.