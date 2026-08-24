Футбольный трипл от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за выигрышные пари

Чтобы претендовать на бонус, игроку нужно выполнить следующее задание:

1. Создать аккаунт на платформе БК.

2. Согласиться с условиями промопредложения.

3. Сделать минимум 3 ставки на футбольные матчи.

Каждая ставка должна быть суммой от 300 рублей. Общий коэффициент — от 1.60. Все 3 пари должны сыграть в плюс. На выполнение условий отводится 2 дня с момента старта. Тип пари не ограничен, важно лишь соблюсти минимальную сумму ставки и коэффициент.