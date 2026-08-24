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ГлавнаяБонусыФутбольный трипл от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за выигрышные пари
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Футбольный трипл от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за выигрышные пари

Обновлено:
от 200 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Начните собирать победы!

Клиентам букмекерской конторы «Балтбет» предлагается новая акция «Футбольный трипл». За победу в 3 ставках с коэффициентом от 1.60 на футбольные матчи можно получить фрибет размером 200 рублей.

Как получить фрибет от 200 рублей по акции Футбольный трипл от БК Baltbet

Чтобы претендовать на бонус, игроку нужно выполнить следующее задание:

1. Создать аккаунт на платформе БК.

2. Согласиться с условиями промопредложения.

3. Сделать минимум 3 ставки на футбольные матчи. 

Каждая ставка должна быть суммой от 300 рублей. Общий коэффициент — от 1.60. Все 3 пари должны сыграть в плюс. На выполнение условий отводится 2 дня с момента старта. Тип пари не ограничен, важно лишь соблюсти минимальную сумму ставки и коэффициент.

Как отыграть бонус от 200 рублей от БК Балтбет за победные ставки на футбольные матчи

Призовой фрибет поступает сразу после выполнения условий и доступен для использования в течение 30 дней. В рамках предложения разрешены ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет

В таблице собрана информация о главных особенностях предложения.

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

27.08.2026 (23:59 МСК)

Повторно воспользоваться предложением с того же аккаунта нельзя.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Нет необходимости совершать депозит специально под акцию➖ Размер фрибета скромный по сравнению с суммой ставок
➕ Понятные и прозрачные условия без скрытых требований 

Заключение

Футбольная неделя обещает быть жаркой: во вторник-четверг станут известны все победители плей-офф еврокубков. Значит, недостатка в интересных матчах для составления купона точно не предвидится.

Валентин Васильев

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