Розыгрыш фрибетов от БК Балтбет до 10 000 рублей за прогноз на 3 тур РПЛ
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К 3 туру РПЛ «Балтбет» запустил 3 прогнозных конкурса во «ВКонтакте», Telegram и MAX. На первых двух площадках беттор может выиграть до 4000 рублей, а на третьей — 2000. Начисленный фрибет действует 30 дней.
Как получить фрибет до 10 000 за прогнозы на матчи РПЛ от Балтбет
Букмекерская контора сформировала классические условия участия в конкурсе. Игроки смогут претендовать на призы после выполнения ряда простых действий:
- Регистрация в Baltbet.
- Подписка на одну или несколько социальных сетей букмекера: VK, Telegram или MAX.
- Публикация комментария с прогнозом в соответствии с правилами розыгрыша.
Для каждой социальной сети букмекерская контора предлагает отдельный матч. В таблице ниже представлена вся необходимая информация по конкурсам.
Социальная сеть
Матч
Зенит-Родина
ЦСКА-Ростов
Спартак-Краснодар
Что нужно угадать
Минуту первого гола
Минуту первой желтой карточки
Минута первого гола
Кто победит в конкурсе
Каждый игрок, который правильно спрогнозирует минуту гола
3 первых правильных ответа
Каждый игрок, который правильно спрогнозирует минуту гола
Срок завершения акции
09.08.2026 (17:00 МСК)
08.08.2026 (20:30 МСК)
09.08.2026 (20:00 МСК)
Конкурсы в VK и Telegram подразумевают удвоение фрибета. Для этого нужно не только победить в розыгрыше, но и поставить от 300 рублей на соответствующий матч. Итоговый статус ставки не играет никакой роли. Суммарно за 3 конкурса бетторы могут выиграть до 10 000.
Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет до 10 000 рублей
Букмекерская контора подведет итоги конкурсов 11 августа. Каждый победитель получит фрибет на 30 дней.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Baltbet
Вся важная информация о представленных конкурсах находится в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.08.2026 (20:00 МСК)
Участник акции может оставлять только один комментарий. Его нельзя исправлять или редактировать. За такие нарушения букмекерская контора отключит аккаунт пользователя от розыгрыша.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Можно участвовать в 3 конкурсах одновременно
|➖ Предложенные исходы тяжело спрогнозировать
|➕ Делать ставки или пополнять счет необязательно
Заключение
Аналитические способности в этом конкурсе не пригодятся, ведь БК предлагает оценить непрогнозируемые исходы. Выигрыш или поражение зависят только от удачи беттора.