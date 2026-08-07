Розыгрыш фрибетов от БК Балтбет до 10 000 рублей за прогноз на 3 тур РПЛ

Букмекерская контора сформировала классические условия участия в конкурсе. Игроки смогут претендовать на призы после выполнения ряда простых действий:

Регистрация в Baltbet. Подписка на одну или несколько социальных сетей букмекера: VK, Telegram или MAX. Публикация комментария с прогнозом в соответствии с правилами розыгрыша.

Для каждой социальной сети букмекерская контора предлагает отдельный матч. В таблице ниже представлена вся необходимая информация по конкурсам.

Социальная сеть VK MAX Telegram Матч Зенит-Родина ЦСКА-Ростов Спартак-Краснодар Что нужно угадать Минуту первого гола Минуту первой желтой карточки Минута первого гола Кто победит в конкурсе Каждый игрок, который правильно спрогнозирует минуту гола 3 первых правильных ответа Каждый игрок, который правильно спрогнозирует минуту гола Срок завершения акции 09.08.2026 (17:00 МСК) 08.08.2026 (20:30 МСК) 09.08.2026 (20:00 МСК)

Конкурсы в VK и Telegram подразумевают удвоение фрибета. Для этого нужно не только победить в розыгрыше, но и поставить от 300 рублей на соответствующий матч. Итоговый статус ставки не играет никакой роли. Суммарно за 3 конкурса бетторы могут выиграть до 10 000.