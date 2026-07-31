Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи 2-го тура РПЛ
БК БалтбетАкции
logo

БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи 2-го тура РПЛ

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Выбирайте свой формат!
  • Как получить фрибет за прогноз на игры РПЛ от Балтбет на 2000 рублей
  • Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

На этот раз конкурсы прогнозов от БК «Балтбет» проходят одновременно во ВКонтакте, MAX и Telegram. Привязаны розыгрыши к разным парам 2-го тура чемпионата России. В сумме на кону 18 000 рублей — по 6000 на каждой из площадок.

Как получить фрибет за прогноз на игры РПЛ от Балтбет на 2000 рублей

Прежде чем участвовать, стоит понять базовую логику конкурсов:

1. Войдите в свой аккаунт Baltbet или создайте новый.

2. Найдите нужную страницу букмекера — во ВКонтакте, MAX или Telegram — и подпишитесь.

3. Отреагируйте на конкурсный пост так, как требует конкретная площадка.

4. Впишите в комментарий свой ответ и ID аккаунта в БК.

Ниже — детали по каждой из платформ.

Социальная сеть

VK

MAX

Telegram

Матч

Балтика-Динамо

ЦСКА-Крылья Советов

Краснодар-Факел, Ахмат-Спартак

Что нужно угадать

Минуту первого гола

Минуту первой желтой карточки

Точный счет

Особенность

Возможность удвоить приз

Побеждают первые по времени 3 верных ответа

Возможность удвоить приз

Дедлайн

01.08.2026 (20:45 МСК)

01.08.2026 (16:15 МСК)

02.08.2026 (16:15 МСК)

Telegram-конкурс позволяет удвоить будущий фрибет. Для этого нужно поставить от 300 рублей на 1 из указанных матчей и приложить скриншот купона прямо к своему комментарию. В MAX такой возможности нет: там результат решает либо порядковый номер ответа. Банк на каждую соцсеть одинаков — 6000 рублей на конкурс.

Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей

Итоги розыгрышей станут известны 3 августа. Дальше у победителя есть 30 дней на бесплатную ставку. Успеть нужно обязательно, иначе бонус попросту исчезнет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet

Перед участием ознакомьтесь с основными условиями акции, представленными в таблице.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

02.08.2026 (16:15 МСК)

Если после публикации комментарий отредактировать, участник автоматически теряет право на приз. Организаторы учитывает только первоначальный вариант ответа.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс попробовать себя в разных форматах➖ Нулевая ничья в матче ВК обнулит итоги розыгрыша
➕ Пари не нужны 

Заключение

«Балтбет» придумал, чем занять болельщиков в ожидании матчей 2-го тура РПЛ. Подписчиков ожидают 3 конкурса под разные сценарии игры. Единственное, о чем точно не стоит забывать, — дедлайны у всех разные.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer152 дней 10 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer333 дней 10 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer152 дней 10 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer152 дней 10 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer152 дней 10 часов
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё