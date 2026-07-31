БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи 2-го тура РПЛ
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На этот раз конкурсы прогнозов от БК «Балтбет» проходят одновременно во ВКонтакте, MAX и Telegram. Привязаны розыгрыши к разным парам 2-го тура чемпионата России. В сумме на кону 18 000 рублей — по 6000 на каждой из площадок.
Как получить фрибет за прогноз на игры РПЛ от Балтбет на 2000 рублей
Прежде чем участвовать, стоит понять базовую логику конкурсов:
1. Войдите в свой аккаунт Baltbet или создайте новый.
2. Найдите нужную страницу букмекера — во ВКонтакте, MAX или Telegram — и подпишитесь.
3. Отреагируйте на конкурсный пост так, как требует конкретная площадка.
4. Впишите в комментарий свой ответ и ID аккаунта в БК.
Ниже — детали по каждой из платформ.
Социальная сеть
Матч
Балтика-Динамо
ЦСКА-Крылья Советов
Краснодар-Факел, Ахмат-Спартак
Что нужно угадать
Минуту первого гола
Минуту первой желтой карточки
Точный счет
Особенность
Возможность удвоить приз
Побеждают первые по времени 3 верных ответа
Возможность удвоить приз
Дедлайн
01.08.2026 (20:45 МСК)
01.08.2026 (16:15 МСК)
02.08.2026 (16:15 МСК)
Telegram-конкурс позволяет удвоить будущий фрибет. Для этого нужно поставить от 300 рублей на 1 из указанных матчей и приложить скриншот купона прямо к своему комментарию. В MAX такой возможности нет: там результат решает либо порядковый номер ответа. Банк на каждую соцсеть одинаков — 6000 рублей на конкурс.
Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей
Итоги розыгрышей станут известны 3 августа. Дальше у победителя есть 30 дней на бесплатную ставку. Успеть нужно обязательно, иначе бонус попросту исчезнет.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet
Перед участием ознакомьтесь с основными условиями акции, представленными в таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.08.2026 (16:15 МСК)
Если после публикации комментарий отредактировать, участник автоматически теряет право на приз. Организаторы учитывает только первоначальный вариант ответа.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс попробовать себя в разных форматах
|➖ Нулевая ничья в матче ВК обнулит итоги розыгрыша
|➕ Пари не нужны
Заключение
«Балтбет» придумал, чем занять болельщиков в ожидании матчей 2-го тура РПЛ. Подписчиков ожидают 3 конкурса под разные сценарии игры. Единственное, о чем точно не стоит забывать, — дедлайны у всех разные.