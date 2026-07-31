БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречи 2-го тура РПЛ

Прежде чем участвовать, стоит понять базовую логику конкурсов:

1. Войдите в свой аккаунт Baltbet или создайте новый.

2. Найдите нужную страницу букмекера — во ВКонтакте, MAX или Telegram — и подпишитесь.

3. Отреагируйте на конкурсный пост так, как требует конкретная площадка.

4. Впишите в комментарий свой ответ и ID аккаунта в БК.

Ниже — детали по каждой из платформ.

Социальная сеть VK MAX Telegram Матч Балтика-Динамо ЦСКА-Крылья Советов Краснодар-Факел, Ахмат-Спартак Что нужно угадать Минуту первого гола Минуту первой желтой карточки Точный счет Особенность Возможность удвоить приз Побеждают первые по времени 3 верных ответа Возможность удвоить приз Дедлайн 01.08.2026 (20:45 МСК) 01.08.2026 (16:15 МСК) 02.08.2026 (16:15 МСК)

Telegram-конкурс позволяет удвоить будущий фрибет. Для этого нужно поставить от 300 рублей на 1 из указанных матчей и приложить скриншот купона прямо к своему комментарию. В MAX такой возможности нет: там результат решает либо порядковый номер ответа. Банк на каждую соцсеть одинаков — 6000 рублей на конкурс.