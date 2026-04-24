БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за точный прогноз на встречу Милан-Ювентус

Партнерский проект
Компания «Балтбет» проводит конкурс для подписчиков телеграм-канала. Клиентам БК предлагается предсказать момент первой желтой карточки в матче Серии А Milan-Juventus. Для участия требуется подписка, реакция под постом и комментарий с прогнозом до старта встречи.
Участие в промоакции открывается после выполнения базовых требований. От игрока ожидают:
1. Регистрации в БК «Балтбет» или авторизации, если аккаунт уже есть.
2. Добавления канала в список подписок.
3. Лайка под записью.
4. Варианта прогноза минуты первой желтой карточки.
Потенциальный выигрыш можно увеличить, оформив ставку на матч от 300 рублей и указав номер купона в комментариях. Авторы самых точных прогнозов получат фрибеты по 2000 рублей.
Срок действия фрибета ограничен 30 днями, по истечении которых он обнуляется. Полные правила применения отображаются в момент зачисления приза.
Выделим ключевые моменты предложения.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.04.2026 (21:45 МСК)
Еженедельно аналогичные конкурсы можно встретить также в MAX и VK-сообществах букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия участия, без многоуровневых механик
|➖ Результат во многом определяет везение
|➕ Опция х2 к выигрышу
Матч двух топ-клубов чемпионата Италии традиционно вызывает большой интерес зрителей. Обе команды прямо сейчас борются за высокие места в таблице. Конкурс усиливает эмоции от просмотра. Участие в промо не предполагает финансового риска для игрока.