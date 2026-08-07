Голевая серия от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 2 выигрыша на футбол

Главное ограничение акции «Голевая серия» — необходимость выиграть 2 раза подряд. Здесь лучше не рисковать, а ставить на минимально допустимый коэффициент — 1.70. Рекомендуем заигрывать ординары, ведь в случае с экспрессами необходимо изучать больше матчей. Помните, что проигрыш или возврат обрывают серию. Вам придется начинать все заново.