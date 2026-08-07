Голевая серия от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 2 выигрыша на футбол
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Букмекер Baltbet дает фрибет от 150 рублей за 2 удачных прогноза на футбол. Оператор учитывает пари от 400 рублей при минимальном коэффициенте каждого от 1.70. Задание следует выполнить за 24 часа.
Как получить фрибет от Балтбет от 150 рублей за 2 выигрыша на футбол
Промоакция «Голевая серия» требует от игроков выполнения 3 базовых условий:
- Авторизация в Baltbet или регистрация нового аккаунта, если беттор ранее не пользовался услугами БК.
- Подтверждение участия в акции.
- Выигрыш в 2 квалификационных пари.
Ставить можно ординары и экспрессы. Важно, чтобы совокупный коэффициент купона начинался от 1.70. Минимальная сумма — 400 рублей. Учитываются любые матчи из футбольной линии БК.
После 2 выигрышей подряд контора начислит фрибет от 150 рублей. Итоговая сумма зависит от активности беттора и размера квалификационных ставок.
Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей по промо Голевая серия
БК выдает бонусную ставку для отыгрыша ординаром и экспрессом с кэфами 1.40-100.00. Фрибет действует 30 дней.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет
Редакция собрала всю важную информацию о бонусе в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
400 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.08.2026 (23:59 МСК)
Правила акции подразумевают однократное участие. Получить несколько бонусов нельзя.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Простой отыгрыш
|➖ Нужна именно серия побед
Заключение
Главное ограничение акции «Голевая серия» — необходимость выиграть 2 раза подряд. Здесь лучше не рисковать, а ставить на минимально допустимый коэффициент — 1.70. Рекомендуем заигрывать ординары, ведь в случае с экспрессами необходимо изучать больше матчей. Помните, что проигрыш или возврат обрывают серию. Вам придется начинать все заново.