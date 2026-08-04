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ГлавнаяБонусыХет-трик на корте от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за выигрыши в теннисе
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Хет-трик на корте от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за выигрыши в теннисе

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибет за 3 победы в теннисе!

БК «Балтбет» анонсировала новую краткосрочную промоакцию и выдает игрокам фрибеты от 100 рублей за выигранные ставки на теннис. Букмекер допускает пари на live и прематч-события. Главное условие — кэф должен соответствовать установленным конторой значениям.

Как получить фрибет от Балтбет от 100 рублей за выигрыши в теннисе

Для участия в промоакции «Хет-трик на корте» игроку следует:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться на любой платформе букмекерской конторы.

2. В разделе «Акции» найти промо «Хет-трик на корте» и согласиться с участием.

3. Выиграть 3 раза в квалификационных пари.

Беттор может чередовать выигрыши и поражения. После согласия с участием запускается таймер. На выполнение условия контора предлагает пользователю одни сутки. Минимальный коэффициент квалификационного пари — 1.70. Минимальная сумма — 150 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей по промо Хет-трик на корте

Фрибет выдается на месяц и действует для кэфов 1.40-100.00. Он отыгрывается ординаром или экспрессом. В случае с множественными ставками игроку разрешается добавлять не более 10 событий в купон.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет

Все важные нюансы сведены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

06.08.2026 (23:59 МСК)

БК допускает однократное участие в акции. Запустить таймер второй раз не получится.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Небольшой размер ставки➖ Засчитываются только победы
➕ Невысокий коэффициент квалификационного пари 

Заключение

Победить 3 раза за 24 часа на коэффициентах 1.70 — это не самое сложное условие. Однако вам в любом случае нужно предварительно изучить матч и только потом принимать решение о ставке. Само пари лучше заключать перед началом игры. Так можно снизить риски переноса встречи из-за плохой погоды.

Валентин Васильев

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