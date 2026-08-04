Хет-трик на корте от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за выигрыши в теннисе
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БК «Балтбет» анонсировала новую краткосрочную промоакцию и выдает игрокам фрибеты от 100 рублей за выигранные ставки на теннис. Букмекер допускает пари на live и прематч-события. Главное условие — кэф должен соответствовать установленным конторой значениям.
Как получить фрибет от Балтбет от 100 рублей за выигрыши в теннисе
Для участия в промоакции «Хет-трик на корте» игроку следует:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться на любой платформе букмекерской конторы.
2. В разделе «Акции» найти промо «Хет-трик на корте» и согласиться с участием.
3. Выиграть 3 раза в квалификационных пари.
Беттор может чередовать выигрыши и поражения. После согласия с участием запускается таймер. На выполнение условия контора предлагает пользователю одни сутки. Минимальный коэффициент квалификационного пари — 1.70. Минимальная сумма — 150 рублей.
Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей по промо Хет-трик на корте
Фрибет выдается на месяц и действует для кэфов 1.40-100.00. Он отыгрывается ординаром или экспрессом. В случае с множественными ставками игроку разрешается добавлять не более 10 событий в купон.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет
Все важные нюансы сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
06.08.2026 (23:59 МСК)
БК допускает однократное участие в акции. Запустить таймер второй раз не получится.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Небольшой размер ставки
|➖ Засчитываются только победы
|➕ Невысокий коэффициент квалификационного пари
Заключение
Победить 3 раза за 24 часа на коэффициентах 1.70 — это не самое сложное условие. Однако вам в любом случае нужно предварительно изучить матч и только потом принимать решение о ставке. Само пари лучше заключать перед началом игры. Так можно снизить риски переноса встречи из-за плохой погоды.