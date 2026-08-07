Ординарная четверка от БК Балтбет: фрибет от 120 рублей за одиночные ставки на теннис

Получить фрибет за промоакцию «Ординарная четверка» можно после выполнения ряда действий:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в БК Baltbet. Согласитесь с участием в акции «Ординарная четверка». Заключите 4 лайв-ординара от 200 рублей с коэффициентом каждого от 1.60.

На выполнение условий у игрока будет 24 часа. Таймер с обратным отсчетом включается сразу после подтверждения участия. Если пользователь не уложится в отведенный срок, контора закроет акцию.

Минимальный фрибет составляет 120 рублей. БК может увеличить сумму бонуса, если беттор будет заключать более крупные пари.