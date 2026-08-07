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ГлавнаяБонусыОрдинарная четверка от БК Балтбет: фрибет от 120 рублей за одиночные ставки на теннис
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Ординарная четверка от БК Балтбет: фрибет от 120 рублей за одиночные ставки на теннис

Обновлено:
от 120 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
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Простой бонус для любителей тенниса!

БК «Балтбет» начисляет фрибет от 120 рублей за 4 лайв-ординара на теннис. Контора засчитывает ставки от 200 рублей с минимальным коэффициентом от 1.60. На выполнение задания букмекер отводит 24 часа.

Как получить фрибет от Балтбет от 120 рублей за лайв-ординары на теннис

Получить фрибет за промоакцию «Ординарная четверка» можно после выполнения ряда действий:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в БК Baltbet.
  2. Согласитесь с участием в акции «Ординарная четверка».
  3. Заключите 4 лайв-ординара от 200 рублей с коэффициентом каждого от 1.60.

На выполнение условий у игрока будет 24 часа. Таймер с обратным отсчетом включается сразу после подтверждения участия. Если пользователь не уложится в отведенный срок, контора закроет акцию.

Минимальный фрибет составляет 120 рублей. БК может увеличить сумму бонуса, если беттор будет заключать более крупные пари.

Как отыграть бонус Балтбет от 120 рублей по акции Ординарная четверка

Бонусная ставка начисляется на 30 дней. За это время ее можно использовать на ординарах и экспрессах с кэфами 1.40-100.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 120 рублей от БК Балтбет

Представленная ниже таблица содержит всю важную информацию о бонусе.  

Максимальный размер бонуса

от 120 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.08.2026 (23:59 МСК)

Участвовать в бонусе можно только один раз. Активировать промо повторно нельзя. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Лояльные требования по ставкам➖ Динамическая сумма фрибета
➕ Простые условия отыгрыша бонуса 

Заключение

БК выпустила максимально лояльный бонус — никаких сложных условий не предлагается, нужно просто дождаться матча и заключить 4 пари. В теории выполнить требования конторы получится даже во время одной игры. Ставки с кэфами 1.60 имеют высокие шансы на победу, поэтому рассмотреть указанное предложение «Балтбет» можно даже новичкам.

Валентин Васильев

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