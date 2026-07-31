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ГлавнаяБонусыПобеда х2 от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные ставки на теннис в live
БК БалтбетФрибеты за депозит
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Победа х2 от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные ставки на теннис в live

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Одержите 2 победы в пари на теннис — и фрибет у вас в кармане!
  • Как получить фрибет от Балтбет на 100 рублей за пари теннис в лайве
  • Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей по промо Победа х2
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

С 31 июля по 2 августа 2026 года букмекерская контора «Балтбет» проводит промоакцию «Победа ×2» для любителей тенниса. Условия здесь довольно щадящие: беттору нужно всего лишь 2 раза угадать исход лайв-пари, и оператор начислит фрибет.

Как получить фрибет от Балтбет на 100 рублей за пари теннис в лайве

Чтобы стать участником акции «Победа ×2», игроку нужно:

1. Открыть личный кабинет на сайте «Балтбет» или зарегистрировать новый профиль.

2. Зайти в раздел с текущими акциями и активировать «Победа ×2».

3. Дождаться теннисного матча и оформить лайв-пари типа ординар на сумму от 300 рублей с коэффициентом от 1.60.

Беттору необходимо одержать 2 подобных выигрыша. На выполнение всего задания дается 12 часов с момента активации. Как только 2 ставки сыграют в плюс, клиент сможет забрать фрибет на 100 рублей.

Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей по промо Победа х2

Срок действия фрибета составляет 1 месяц. Бонус разрешено использовать в ординарах и экспрессах с общим коэффициентом от 1.40 до 100.00. Количество исходов в комбинированном пари ограничено 10.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет

Есть несколько нюансов, связанных с использованием бесплатной ставки, о которых расскажем подробнее.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

02.08.2026 (23:59 МСК)

Право на участие в розыгрыше фрибета предоставляется только 1 раз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Задача по силам практически любому беттору➖ Подходят исключительно live-игры
➕ Умеренный порог по коэффициенту 

Заключение

Закрыть 2 выигрышные ставки за 12 часов — задача из разряда посильных. Активировать миссию стоит с умом. Если запустить акцию поздно вечером, подходящих матчей может не оказаться. Лучше подгадать момент, когда впереди живая теннисная сетка с многочисленными играми. В таком случае выполнить условия будет гораздо проще.

Валентин Васильев

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