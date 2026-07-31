Победа х2 от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные ставки на теннис в live

Чтобы стать участником акции «Победа ×2», игроку нужно:

1. Открыть личный кабинет на сайте «Балтбет» или зарегистрировать новый профиль.

2. Зайти в раздел с текущими акциями и активировать «Победа ×2».

3. Дождаться теннисного матча и оформить лайв-пари типа ординар на сумму от 300 рублей с коэффициентом от 1.60.

Беттору необходимо одержать 2 подобных выигрыша. На выполнение всего задания дается 12 часов с момента активации. Как только 2 ставки сыграют в плюс, клиент сможет забрать фрибет на 100 рублей.