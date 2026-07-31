Победа х2 от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за успешные ставки на теннис в live
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С 31 июля по 2 августа 2026 года букмекерская контора «Балтбет» проводит промоакцию «Победа ×2» для любителей тенниса. Условия здесь довольно щадящие: беттору нужно всего лишь 2 раза угадать исход лайв-пари, и оператор начислит фрибет.
Как получить фрибет от Балтбет на 100 рублей за пари теннис в лайве
Чтобы стать участником акции «Победа ×2», игроку нужно:
1. Открыть личный кабинет на сайте «Балтбет» или зарегистрировать новый профиль.
2. Зайти в раздел с текущими акциями и активировать «Победа ×2».
3. Дождаться теннисного матча и оформить лайв-пари типа ординар на сумму от 300 рублей с коэффициентом от 1.60.
Беттору необходимо одержать 2 подобных выигрыша. На выполнение всего задания дается 12 часов с момента активации. Как только 2 ставки сыграют в плюс, клиент сможет забрать фрибет на 100 рублей.
Как отыграть бонус Балтбет от 100 рублей по промо Победа х2
Срок действия фрибета составляет 1 месяц. Бонус разрешено использовать в ординарах и экспрессах с общим коэффициентом от 1.40 до 100.00. Количество исходов в комбинированном пари ограничено 10.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет
Есть несколько нюансов, связанных с использованием бесплатной ставки, о которых расскажем подробнее.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.08.2026 (23:59 МСК)
Право на участие в розыгрыше фрибета предоставляется только 1 раз.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Задача по силам практически любому беттору
|➖ Подходят исключительно live-игры
|➕ Умеренный порог по коэффициенту
Заключение
Закрыть 2 выигрышные ставки за 12 часов — задача из разряда посильных. Активировать миссию стоит с умом. Если запустить акцию поздно вечером, подходящих матчей может не оказаться. Лучше подгадать момент, когда впереди живая теннисная сетка с многочисленными играми. В таком случае выполнить условия будет гораздо проще.