БК Балтбет: розыгрыш игровых футболок чемпионов топ-5 лиг Европы
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В честь старта нового сезона в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, БК «Балтбет» запускает розыгрыш игровых футболок клубов, выигравших свои чемпионаты в прошлом году. Поучаствовать можно через мессенджер MAX, оформив ставку на матч одной из 5 топ-лиг с кэфом 1.60 и выше.
Как получить клубный мерч от Балтбет за ставку на футбол
Чтобы претендовать на приз, выполните следующие шаги:
1. Зарегистрируйте счет в БК «Балтбет», если еще не сделали этого.
2. Оформите подписку на официальный канал букмекера в MAX.
3. Отметьте акционный пост реакцией ❤️.
4. Сделайте одиночную ставку на игру любой из 5 лиг — АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги или Лиги 1 — на сумму от 500 рублей с коэффициентом не менее 1.60.
5. Оставьте в комментариях под постом номер своего игрового счета.
Особенность розыгрыша в том, что участник сам решает, за сколько трофеев побороться. Ставка на матч любой из лиг дает билет только в соответствующий розыгрыш. Если оформить по 1 пари на каждый из 5 чемпионатов, можно претендовать на всю коллекцию джерси разом.
Организаторы определят 5 победителей — по 1 на каждую лигу. Разыгрывается следующий мерч.
Лига
Приз
АПЛ
Игровая футболка «Арсенала»
Ла Лига
Игровая футболка «Барселоны»
Серия А
Игровая футболка «Интера»
Бундеслига
Игровая футболка «Баварии»
Лига 1
Игровая футболка ПСЖ
Как отыграть футбольные призы от БК Балтбет
Отыгрыш не требуется. Букмекер напрямую передает джерси победителям.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет
Ниже в таблице собраны все важные сведения об акции.
Максимальный размер бонуса
Мерч клубов из топ-5 лиг Европы
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.60
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Акция проходит эксклюзивно в MAX, где аудитория букмекера пока меньше, чем в крупных соцсетях. Значит, шансы на победу у каждого участника выше.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Можно собрать сразу 5 джерси
|➖ Победителей всего 5 — по 1 на лигу
|➕ Относительно небольшая сумма квалификационной ставки
Заключение
Букмекер запустил акцию к старту сезона в главных футбольных чемпионатах Европы и предложил болельщикам реальный способ побороться за атрибутику клубов-чемпионов. Формат промо позволяет выбрать между точечной ставкой ради 1 футболки и полноценным набором пари ради всей коллекции.