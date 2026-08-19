БК Балтбет: розыгрыш игровых футболок чемпионов топ-5 лиг Европы

Чтобы претендовать на приз, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйте счет в БК «Балтбет», если еще не сделали этого.

2. Оформите подписку на официальный канал букмекера в MAX.

3. Отметьте акционный пост реакцией ❤️.

4. Сделайте одиночную ставку на игру любой из 5 лиг — АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги или Лиги 1 — на сумму от 500 рублей с коэффициентом не менее 1.60.

5. Оставьте в комментариях под постом номер своего игрового счета.

Особенность розыгрыша в том, что участник сам решает, за сколько трофеев побороться. Ставка на матч любой из лиг дает билет только в соответствующий розыгрыш. Если оформить по 1 пари на каждый из 5 чемпионатов, можно претендовать на всю коллекцию джерси разом.

Организаторы определят 5 победителей — по 1 на каждую лигу. Разыгрывается следующий мерч.