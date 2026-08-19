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БК Балтбет: розыгрыш игровых футболок чемпионов топ-5 лиг Европы

Обновлено:
футболки клубов-чемпионов
Бонус
3 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.6
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Пополните свою коллекцию джерси!

В честь старта нового сезона в Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, БК «Балтбет» запускает розыгрыш игровых футболок клубов, выигравших свои чемпионаты в прошлом году. Поучаствовать можно через мессенджер MAX, оформив ставку на матч одной из 5 топ-лиг с кэфом 1.60 и выше.

Как получить клубный мерч от Балтбет за ставку на футбол

Чтобы претендовать на приз, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйте счет в БК «Балтбет», если еще не сделали этого.

2. Оформите подписку на официальный канал букмекера в MAX.

3. Отметьте акционный пост реакцией ❤️.

4. Сделайте одиночную ставку на игру любой из 5 лиг — АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги или Лиги 1 — на сумму от 500 рублей с коэффициентом не менее 1.60.

5. Оставьте в комментариях под постом номер своего игрового счета.

Особенность розыгрыша в том, что участник сам решает, за сколько трофеев побороться. Ставка на матч любой из лиг дает билет только в соответствующий розыгрыш. Если оформить по 1 пари на каждый из 5 чемпионатов, можно претендовать на всю коллекцию джерси разом.

Организаторы определят 5 победителей — по 1 на каждую лигу. Разыгрывается следующий мерч.

Лига

Приз

АПЛ

Игровая футболка «Арсенала»

Ла Лига

Игровая футболка «Барселоны»

Серия А

Игровая футболка «Интера»

Бундеслига

Игровая футболка «Баварии»

Лига 1

Игровая футболка ПСЖ

Как отыграть футбольные призы от БК Балтбет

Отыгрыш не требуется. Букмекер напрямую передает джерси победителям.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Ниже в таблице собраны все важные сведения об акции.

Максимальный размер бонуса

Мерч клубов из топ-5 лиг Европы

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.60

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Акция проходит эксклюзивно в MAX, где аудитория букмекера пока меньше, чем в крупных соцсетях. Значит, шансы на победу у каждого участника выше.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Можно собрать сразу 5 джерси➖ Победителей всего 5 — по 1 на лигу
➕ Относительно небольшая сумма квалификационной ставки 

Заключение

Букмекер запустил акцию к старту сезона в главных футбольных чемпионатах Европы и предложил болельщикам реальный способ побороться за атрибутику клубов-чемпионов. Формат промо позволяет выбрать между точечной ставкой ради 1 футболки и полноценным набором пари ради всей коллекции.

Валентин Васильев

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