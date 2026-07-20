Три гола от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за победные экспрессы на футбольные игры

Порядок действий для участия:

1. Войти в личный кабинет или зарегистрироваться в БК.

2. Активировать участие в промо «Три гола».

3. Оформить и выиграть 3 экспресса на футбол.

Засчитываются только комбинированные пари, включающие от 2 событий. Сумма каждого купона — от 200 рублей, коэффициент на каждое событие в составе экспресса — не ниже 1.10. Достичь необходимых показателей нужно в течение 2 дней после активации.