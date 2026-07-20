Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыТри гола от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за победные экспрессы на футбольные игры
БК БалтбетФрибеты за депозит
logo

Три гола от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за победные экспрессы на футбольные игры

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Задание по силам каждому!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за успешные экспрессы на футбол
  • Как отыграть фрибет от 100 рублей от Балтбет в рамках акции Три гола
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Baltbet запускает промоакцию «Три гола» для любителей футбольных экспрессов. Клиенту необходимо победить в 3 пари — и на балансе появится фрибет от 100 рублей.

Как получить фрибет от 100 рублей в БК Балтбет за успешные экспрессы на футбол

Порядок действий для участия:

1. Войти в личный кабинет или зарегистрироваться в БК.

2. Активировать участие в промо «Три гола».

3. Оформить и выиграть 3 экспресса на футбол.

Засчитываются только комбинированные пари, включающие от 2 событий. Сумма каждого купона — от 200 рублей, коэффициент на каждое событие в составе экспресса — не ниже 1.10. Достичь необходимых показателей нужно в течение 2 дней после активации.

Как отыграть фрибет от 100 рублей от Балтбет в рамках акции Три гола

На использование бонуса отводится 30 дней. Фрибет подходит для одиночных и экспресс-ставок, оформленных до начала события или во время матча. Коэффициент должен составлять от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от Балтбет

Здесь собрана вся необходимая информация об акции.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.07.2026 (23:59 МСК)

Пари принимаются только на футбольные исходы.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Широкий диапазон допустимых кэфов➖ Одиночные пари не подходят
➕ Быстрое участие 

Заключение

Мундиаль уже позади, но футбольный календарь не дает заскучать. Стартовали ранние раунды еврокубковой квалификации, да и часть национальных чемпионатов уже разыгрывает первые туры нового сезона. Событий для 3 экспрессов должно хватить.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё