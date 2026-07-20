Три гола от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за победные экспрессы на футбольные игры

Партнерский проект
БК Baltbet запускает промоакцию «Три гола» для любителей футбольных экспрессов. Клиенту необходимо победить в 3 пари — и на балансе появится фрибет от 100 рублей.
Порядок действий для участия:
1. Войти в личный кабинет или зарегистрироваться в БК.
2. Активировать участие в промо «Три гола».
3. Оформить и выиграть 3 экспресса на футбол.
Засчитываются только комбинированные пари, включающие от 2 событий. Сумма каждого купона — от 200 рублей, коэффициент на каждое событие в составе экспресса — не ниже 1.10. Достичь необходимых показателей нужно в течение 2 дней после активации.
На использование бонуса отводится 30 дней. Фрибет подходит для одиночных и экспресс-ставок, оформленных до начала события или во время матча. Коэффициент должен составлять от 1.40 до 100.00.
Здесь собрана вся необходимая информация об акции.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.07.2026 (23:59 МСК)
Пари принимаются только на футбольные исходы.
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий диапазон допустимых кэфов
|➖ Одиночные пари не подходят
|➕ Быстрое участие
Мундиаль уже позади, но футбольный календарь не дает заскучать. Стартовали ранние раунды еврокубковой квалификации, да и часть национальных чемпионатов уже разыгрывает первые туры нового сезона. Событий для 3 экспрессов должно хватить.