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Удачная сделка от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за проданные ставки

Обновлено:
от 100 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Овладейте искусством продажи пари!

До 30 августа БК «Балтбет» проводит промоакцию «Удачная сделка». Суть предложения — заключать пари с кэфом от 1.40 и своевременно закрывать их через кэшаут. Справились с заданием — букмекер начислит вам фрибет от 100 рублей.

Как получить фрибет 100 рублей в БК Балтбет в рамках промоакции Удачная сделка

Для получения вознаграждения выполните условия акции в следующей последовательности:

1. Станьте клиентом БК Baltbet, при отсутствии игрового аккаунта.

2. Дождитесь активации текущего задания.

3. Заключите 5 пари типа ординар или экспресс.

4. Следите, чтобы сумма каждой ставки была не менее 150 рублей.

5. Убедитесь, что общий коэффициент по каждому пари составляет от 1.40.

6. Продайте все 5 ставок с помощью функции кэшаута.

На выполнение задания дается 3 дня с момента его получения. За успешное выполнение конторой начисляется фрибет от 100 рублей.

Как отыграть бонус 100 рублей за проданные пари в БК Балтбет

Отыграть фрибет можно на события с коэффициентом от 1.40 до 100.00. Бонус действует 30 дней и применяется как к одиночным пари, так и к экспрессам. В «паровозик» можно включить до 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет

Проверьте все важные детали перед началом участия.

Максимальный размер бонуса

от 100 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

30.08.2026 (23:59 МСК)

Отклоненные ставки не влияют на выполнение условий предложения.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность зафиксировать прибыль до окончания события➖ Функция кэшаута доступна не по всем событиям и рынкам
➕ Нет привязки к конкретным видам спорта 

Заключение

«Удачная сделка» — хороший повод попробовать себя в тактике частичной фиксации выигрыша. Вместо ожидания финального результата беттор сам решает, когда закрыть пари. Акция не привязана к конкретным видам спорта, поэтому подойдет как поклонникам футбола, так и любителям других дисциплин, которые следят за лайв-линией.

Валентин Васильев

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