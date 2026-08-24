Удачная сделка от БК Балтбет: фрибет от 100 рублей за проданные ставки
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До 30 августа БК «Балтбет» проводит промоакцию «Удачная сделка». Суть предложения — заключать пари с кэфом от 1.40 и своевременно закрывать их через кэшаут. Справились с заданием — букмекер начислит вам фрибет от 100 рублей.
Как получить фрибет 100 рублей в БК Балтбет в рамках промоакции Удачная сделка
Для получения вознаграждения выполните условия акции в следующей последовательности:
1. Станьте клиентом БК Baltbet, при отсутствии игрового аккаунта.
2. Дождитесь активации текущего задания.
3. Заключите 5 пари типа ординар или экспресс.
4. Следите, чтобы сумма каждой ставки была не менее 150 рублей.
5. Убедитесь, что общий коэффициент по каждому пари составляет от 1.40.
6. Продайте все 5 ставок с помощью функции кэшаута.
На выполнение задания дается 3 дня с момента его получения. За успешное выполнение конторой начисляется фрибет от 100 рублей.
Как отыграть бонус 100 рублей за проданные пари в БК Балтбет
Отыграть фрибет можно на события с коэффициентом от 1.40 до 100.00. Бонус действует 30 дней и применяется как к одиночным пари, так и к экспрессам. В «паровозик» можно включить до 10 событий.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 100 рублей от БК Балтбет
Проверьте все важные детали перед началом участия.
Максимальный размер бонуса
от 100 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.08.2026 (23:59 МСК)
Отклоненные ставки не влияют на выполнение условий предложения.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность зафиксировать прибыль до окончания события
|➖ Функция кэшаута доступна не по всем событиям и рынкам
|➕ Нет привязки к конкретным видам спорта
Заключение
«Удачная сделка» — хороший повод попробовать себя в тактике частичной фиксации выигрыша. Вместо ожидания финального результата беттор сам решает, когда закрыть пари. Акция не привязана к конкретным видам спорта, поэтому подойдет как поклонникам футбола, так и любителям других дисциплин, которые следят за лайв-линией.