Второй сет от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за ординары на теннисные встречи

Партнерский проект
Промоакция «Второй сет» от конторы Baltbet позволяет заработать фрибет от 250 рублей, сделав всего 2 ставки на теннис в live за 5 часов. Предложение открыто для новых и постоянных клиентов компании.
Участнику начисляется фрибет после полного выполнения всех указанных действий. Игрок должен:
1. Создать аккаунт на Baltbet через сайт или приложение.
2. На странице промоакции запустить время.
3. Заключить 2 одиночных live-пари на теннис.
Чтобы вступить в промо, делайте ставки от 400 рублей с коэффициентом не ниже 1.40. Как только вы подтвердите участие, начнется обратный отсчет на 300 минут.
На отыгрыш фрибета дается 30 дней. Ставки — одиночные и экспрессы с коэффициентами от 1.40 до 100.00.
Ниже представлена таблица, где указаны все сведения о промо.
Максимальный размер бонуса
от 250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.03.2026 (23:59 МСК)
Для удобства бетторов пари доступны на веб-странице, в софте для iOS и Android, а также через клиентское рабочее место в пунктах приема ставок.
Плюсы
Минусы
|➕ Нужны всего 2 ставки на игры в live
|➖ Каждое пари должно быть не меньше 400 рублей
|➕ Удобно следить за временем окончания промо
Удивительно лояльные правила для краткосрочных акций Baltbet. Никаких серий побед и других хитростей. Сделали 2 ординара — фрибет у вас в корзине.