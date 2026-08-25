BLAST Бокс от BetBoom: фрибеты до 300 000 рублей в честь BLAST Open Porto и розыгрыш техники Apple

Для участия потребуется выполнить несколько шагов:

1. Авторизуйтесь в BetBoom либо создайте новый аккаунт.

2. Перейдите в раздел с акцией «Blast Бокс» и подтвердите свое участие.

3. Заключайте подходящие пари на киберспортивные дисциплины — минимальный коэффициент составляет 1.10.

4. Полученными «осколками» открывайте клетки на игровом поле и продвигайтесь по акции.

Условия начисления «осколков» устроены так:

Сумма пари полностью переводится в «осколки» по курсу 1 к 1.

Засчитываются только ставки на киберспорт с кэфом от 1.10.

В зачет идут ординары и экспрессы, ставки типа система не учитываются.

Баланс осколков пополняется сразу после расчета подходящего пари.

Поле разделено на «стандартную» и «премиум» части. Награды на них отличаются по номиналу.

Награда Стандартное поле Премиум-поле Фрибеты 100-1200 ₽ 500-30 000 ₽ Токены BetBoom Pass — 3000-24 000 Техника PS5 Pro, Xbox Series X, iPhone 17, GTA VI — Купоны на розыгрыши Общий розыгрыш Премиум-розыгрыш

Отдельные клетки поля привязаны к конкретным уровням прохождения.

Уровень Приз 1 PlayStation 5 Pro + GTA VI 4 GTA VI 15 Xbox Series X + GTA VI 19 GTA VI 29 PlayStation 5 Pro + GTA VI 31 Xbox Series X + GTA VI 39 Фрибет 40 000 ₽ 41 Steam Deck OLED 49 Фрибет 50 000 ₽ 59 Фрибет 60 000 ₽ 69 Фрибет 70 000 ₽ 79 Фрибет 80 000 ₽

Помимо основного поля, в акции существует мини-игра. Каждый день участнику дается 1 бесплатная попытка открыть клетку с мини-боксом, фрибетом, осколками или купоном на общий розыгрыш. Количество попыток растет вместе с активностью:

3 дня подряд — 2 попытки в сутки.

5 дней подряд и больше — 3 попытки в сутки.

Серия обнуляется, если игрок пропускает активацию мини-игры дольше 24 часов (отсчет идет с 12:00 до 12:00 следующих суток).

Купоны, собранные на игровом поле, дают шанс побороться за отдельные крупные призы. Итоги подведут 8 сентября в 15:00 МСК.