BLAST Бокс от BetBoom: фрибеты до 300 000 рублей в честь BLAST Open Porto и розыгрыш техники Apple
Полное содержание
К турниру по CS2 в Порту букмекер BetBoom подготовил специальную акцию «BLAST Бокс». Механика построена вокруг игрового поля на 80 клеток: участники получают возможность вскрывать их и забирать спрятанные награды, а также участвовать в 2 дополнительных розыгрышах. Для продвижения по полю подойдут пари на киберспорт с коэффициентами от 1.10.
Как получить фрибет BetBoom до 300 000 рублей по акции Blast Бокс
Для участия потребуется выполнить несколько шагов:
1. Авторизуйтесь в BetBoom либо создайте новый аккаунт.
2. Перейдите в раздел с акцией «Blast Бокс» и подтвердите свое участие.
3. Заключайте подходящие пари на киберспортивные дисциплины — минимальный коэффициент составляет 1.10.
4. Полученными «осколками» открывайте клетки на игровом поле и продвигайтесь по акции.
Условия начисления «осколков» устроены так:
- Сумма пари полностью переводится в «осколки» по курсу 1 к 1.
- Засчитываются только ставки на киберспорт с кэфом от 1.10.
- В зачет идут ординары и экспрессы, ставки типа система не учитываются.
- Баланс осколков пополняется сразу после расчета подходящего пари.
Поле разделено на «стандартную» и «премиум» части. Награды на них отличаются по номиналу.
Награда
Стандартное поле
Премиум-поле
Фрибеты
100-1200 ₽
500-30 000 ₽
Токены BetBoom Pass
—
3000-24 000
Техника
PS5 Pro, Xbox Series X, iPhone 17, GTA VI
—
Купоны на розыгрыши
Общий розыгрыш
Премиум-розыгрыш
Отдельные клетки поля привязаны к конкретным уровням прохождения.
Уровень
Приз
1
PlayStation 5 Pro + GTA VI
4
GTA VI
15
Xbox Series X + GTA VI
19
GTA VI
29
PlayStation 5 Pro + GTA VI
31
Xbox Series X + GTA VI
39
Фрибет 40 000 ₽
41
Steam Deck OLED
49
Фрибет 50 000 ₽
59
Фрибет 60 000 ₽
69
Фрибет 70 000 ₽
79
Фрибет 80 000 ₽
Помимо основного поля, в акции существует мини-игра. Каждый день участнику дается 1 бесплатная попытка открыть клетку с мини-боксом, фрибетом, осколками или купоном на общий розыгрыш. Количество попыток растет вместе с активностью:
- 3 дня подряд — 2 попытки в сутки.
- 5 дней подряд и больше — 3 попытки в сутки.
Серия обнуляется, если игрок пропускает активацию мини-игры дольше 24 часов (отсчет идет с 12:00 до 12:00 следующих суток).
Купоны, собранные на игровом поле, дают шанс побороться за отдельные крупные призы. Итоги подведут 8 сентября в 15:00 МСК.
Место
Обычный розыгрыш
Премиум-розыгрыш
1
Поездка на BLAST Rivals Hong Kong
VIP-поездка на BLAST Rivals Hong Kong
2
Apple iPhone 17 256 Гб
Фрибет 300 000 ₽
3
Apple iPhone 17 256 Гб
Фрибет 200 000 ₽
4
Apple Watch Series 11
Фрибет 150 000 ₽
5
Apple Watch Series 11
Фрибет 120 000 ₽
6
Apple Watch Series 11
Фрибет 100 000 ₽
7-8
Фрибет 30 000 ₽
Фрибет 90 000 ₽
9-10
Фрибет 30 000 ₽
Фрибет 50 000 ₽
11-20
Фрибет 20 000 ₽
Фрибет 75 000 ₽
Как отыграть фрибет до 300 000 рублей от BetBoom за участие в Blast Бокс
Полученный фрибет ставится только целиком на пари в разделе киберспорта с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Использовать его нужно в течение 7 дней с момента начисления. Просроченные фрибеты сгорают.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от BetBoom
Начинать участие стоит только после ознакомления с условиями акции.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
06.09.2026 (23:59 МСК)
Не потраченные до конца акции осколки сгорают. Так что копить их про запас не стоит — используйте по мере поступления.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Призовой фонд 70 000 000 ₽ и техника Apple, PS5, Xbox
|➖ Крупные призы разыгрываются рандомно, а не гарантированно
|➕ Мини-игра запускается раз в сутки бесплатно, стрик позволяет заработать дополнительные попытки
|➖ Зачисление фрибетов победителям может занять до 30 дней
|➕ За первое место можно получить путешествие в Гонконг на BLAST Rivals
Заключение
Основное преимущество «Blast Бокс» — масштаб. Участникам доступны 80 уровней с наградами, предусмотрены 2 отдельных розыгрыша. Условия по кэфам остаются достаточно лояльными. «Осколки» начисляются за киберспортивные ставки от 1.10. Возможность поучаствовать сохранится до 6 сентября.