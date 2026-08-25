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ГлавнаяБонусыBLAST Бокс от BetBoom: фрибеты до 300 000 рублей в честь BLAST Open Porto и розыгрыш техники Apple
БК BetBoomФрибеты за депозит
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BLAST Бокс от BetBoom: фрибеты до 300 000 рублей в честь BLAST Open Porto и розыгрыш техники Apple

Обновлено:
до 300 000 ₽ + ценные призы
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Лутбоксы, техника Apple и путешествие в Гонконг — забирайте свою часть!

К турниру по CS2 в Порту букмекер BetBoom подготовил специальную акцию «BLAST Бокс». Механика построена вокруг игрового поля на 80 клеток: участники получают возможность вскрывать их и забирать спрятанные награды, а также участвовать в 2 дополнительных розыгрышах. Для продвижения по полю подойдут пари на киберспорт с коэффициентами от 1.10.

Как получить фрибет BetBoom до 300 000 рублей по акции Blast Бокс

Для участия потребуется выполнить несколько шагов:

1. Авторизуйтесь в BetBoom либо создайте новый аккаунт.

2. Перейдите в раздел с акцией «Blast Бокс» и подтвердите свое участие.

3. Заключайте подходящие пари на киберспортивные дисциплины — минимальный коэффициент составляет 1.10.

4. Полученными «осколками» открывайте клетки на игровом поле и продвигайтесь по акции.

Условия начисления «осколков» устроены так:

  • Сумма пари полностью переводится в «осколки» по курсу 1 к 1.
  • Засчитываются только ставки на киберспорт с кэфом от 1.10.
  • В зачет идут ординары и экспрессы, ставки типа система не учитываются.
  • Баланс осколков пополняется сразу после расчета подходящего пари.

Поле разделено на «стандартную» и «премиум» части. Награды на них отличаются по номиналу.

Награда

Стандартное поле

Премиум-поле

Фрибеты

100-1200 ₽

500-30 000 ₽

Токены BetBoom Pass

3000-24 000

Техника

PS5 Pro, Xbox Series X, iPhone 17, GTA VI

Купоны на розыгрыши

Общий розыгрыш

Премиум-розыгрыш

Отдельные клетки поля привязаны к конкретным уровням прохождения.

Уровень

Приз

1

PlayStation 5 Pro + GTA VI

4

GTA VI

15

Xbox Series X + GTA VI

19

GTA VI

29

PlayStation 5 Pro + GTA VI

31

Xbox Series X + GTA VI

39

Фрибет 40 000 ₽

41

Steam Deck OLED

49

Фрибет 50 000 ₽

59

Фрибет 60 000 ₽

69

Фрибет 70 000 ₽

79

Фрибет 80 000 ₽

Помимо основного поля, в акции существует мини-игра. Каждый день участнику дается 1 бесплатная попытка открыть клетку с мини-боксом, фрибетом, осколками или купоном на общий розыгрыш. Количество попыток растет вместе с активностью:

  • 3 дня подряд — 2 попытки в сутки.
  • 5 дней подряд и больше — 3 попытки в сутки.

Серия обнуляется, если игрок пропускает активацию мини-игры дольше 24 часов (отсчет идет с 12:00 до 12:00 следующих суток).

Купоны, собранные на игровом поле, дают шанс побороться за отдельные крупные призы. Итоги подведут 8 сентября в 15:00 МСК.

Место

Обычный розыгрыш

Премиум-розыгрыш

1

Поездка на BLAST Rivals Hong Kong

VIP-поездка на BLAST Rivals Hong Kong

2

Apple iPhone 17 256 Гб

Фрибет 300 000 ₽

3

Apple iPhone 17 256 Гб

Фрибет 200 000 ₽

4

Apple Watch Series 11

Фрибет 150 000 ₽

5

Apple Watch Series 11

Фрибет 120 000 ₽

6

Apple Watch Series 11

Фрибет 100 000 ₽

7-8

Фрибет 30 000 ₽

Фрибет 90 000 ₽

9-10

Фрибет 30 000 ₽

Фрибет 50 000 ₽

11-20

Фрибет 20 000 ₽

Фрибет 75 000 ₽

Как отыграть фрибет до 300 000 рублей от BetBoom за участие в Blast Бокс

Полученный фрибет ставится только целиком на пари в разделе киберспорта с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Использовать его нужно в течение 7 дней с момента начисления. Просроченные фрибеты сгорают.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от BetBoom

Начинать участие стоит только после ознакомления с условиями акции.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

06.09.2026 (23:59 МСК)

Не потраченные до конца акции осколки сгорают. Так что копить их про запас не стоит — используйте по мере поступления.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Призовой фонд 70 000 000 ₽ и техника Apple, PS5, Xbox➖ Крупные призы разыгрываются рандомно, а не гарантированно
➕ Мини-игра запускается раз в сутки бесплатно, стрик позволяет заработать дополнительные попытки➖ Зачисление фрибетов победителям может занять до 30 дней
➕ За первое место можно получить путешествие в Гонконг на BLAST Rivals 

Заключение

Основное преимущество «Blast Бокс» — масштаб. Участникам доступны 80 уровней с наградами, предусмотрены 2 отдельных розыгрыша. Условия по кэфам остаются достаточно лояльными. «Осколки» начисляются за киберспортивные ставки от 1.10. Возможность поучаствовать сохранится до 6 сентября.

Валентин Васильев

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