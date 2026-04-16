Большой куш от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и техника за прогнозы на покер

Акция «Большой куш» от компании BetBoom объединяет прогнозирование на покерный турнир с возможностью выиграть часть призового фонда в 1 000 000 рублей и дополнительный розыгрыш с премиальными призами. Итоговое распределение наград зависит от точности прогнозов и активности в рамках промо.
Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо сделать следующее:
1. Оформить регистрацию в BetBoom при необходимости.
2. Подключиться к промоакции «Большой куш».
3. Зафиксировать выбор фаворита турнира.
4. Делать прогнозы на события BetBoom Медиа Покер.
5. Использовать накопленные фишки для участия в розыгрыше.
Для покупки фишек требуется оформлять экспрессы и ординары с кэфом от 1.10 на любые рынки. Каждый рубль пари переводится в фишки по курсу 1 к 1. На начальной стадии игроку необходимо набрать 400 фишек (поставить 400 рублей).
Фишки можно применять для подтверждения сделанных прогнозов, а также обменивать на купоны для участия в итоговом розыгрыше. Распределение призов состоится 21 апреля 2026 года в 15:00 по МСК. Система случайного выбора определит победителей среди участников с купонами.
Место
Приз
Описание
1
Отдых в отеле Merit Royal Premium
Путешествие на 7 дней стоимостью 300 000 рублей
2
iPhone 17 Pro Max (256 ГБ)
Флагманский смартфон Apple с увеличенным объемом памяти
3
Очки Ray-Ban Meta 2
Умные очки с функциями записи и интеграцией технологий Meta
4-5
AirPods 4
Беспроводные наушники Apple с улучшенным звуком
6-10
Мерч BetBoom Poker
Фирменная продукция бренда
11-50
Фрибет 10 000 ₽
Если ваш фаворит соревнований завершит турнир с максимальным числом фишек, все участники с таким выбором разделят между собой фрибеты на сумму 1 000 000 рублей.
Бонус можно отыгрывать через ординары и экспрессы при коэффициенте от 1.30 до 3.50. Срок действия составляет 7 дней, после чего фрибет сгорает.
Здесь вы найдете основные детали промо.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
400 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.04.2026 (23:59 МСК)
Изменить свой выбора фаворита невозможно.
Плюсы
Минусы
|➕ Вовлекающая механика с фишками и купонами
|➖ Нужна постоянная активность
|➕ Среди наград — техника Apple, путешествие и фрибеты
В рамках промоакции предусмотрен хороший пул призов. Дополнительно разыгрываются фрибеты за правильное определение победителя покерных соревнований. Процесс участия не должен вызывать сложностей у пользователей.