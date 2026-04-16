Большой куш от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и техника за прогнозы на покер

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо сделать следующее:

1. Оформить регистрацию в BetBoom при необходимости.

2. Подключиться к промоакции «Большой куш».

3. Зафиксировать выбор фаворита турнира.

4. Делать прогнозы на события BetBoom Медиа Покер.

5. Использовать накопленные фишки для участия в розыгрыше.

Для покупки фишек требуется оформлять экспрессы и ординары с кэфом от 1.10 на любые рынки. Каждый рубль пари переводится в фишки по курсу 1 к 1. На начальной стадии игроку необходимо набрать 400 фишек (поставить 400 рублей).

Фишки можно применять для подтверждения сделанных прогнозов, а также обменивать на купоны для участия в итоговом розыгрыше. Распределение призов состоится 21 апреля 2026 года в 15:00 по МСК. Система случайного выбора определит победителей среди участников с купонами.

Место Приз Описание 1 Отдых в отеле Merit Royal Premium Путешествие на 7 дней стоимостью 300 000 рублей 2 iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) Флагманский смартфон Apple с увеличенным объемом памяти 3 Очки Ray-Ban Meta 2 Умные очки с функциями записи и интеграцией технологий Meta 4-5 AirPods 4 Беспроводные наушники Apple с улучшенным звуком 6-10 Мерч BetBoom Poker Фирменная продукция бренда 11-50 Фрибет 10 000 ₽

Если ваш фаворит соревнований завершит турнир с максимальным числом фишек, все участники с таким выбором разделят между собой фрибеты на сумму 1 000 000 рублей.