Европейское турне от БК BetBoom: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на теннис

Полное содержание

  • Как получить бонус BetBoom до 300 000 рублей за ставки на теннисные соревнования
  • Как отыграть бонус BetBoom до 300 000 рублей по акции Европейское турне
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom запустил промоакцию «Европейское турне» с призовым фондом 2 500 000 рублей. Суть участия заключается в размещении ставок на теннисные события и наборе очков для попадания в число лидеров турнира. Игроки из топ-100 получат фрибеты до 300 000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 300 000 рублей за ставки на теннисные соревнования

Бетторам нужно пройти несколько этапов:

1. Зарегистрироваться в букмекерской компании BetBoom при отсутствии профиля.

2. Открыть предложение «Европейское турне» и согласиться с участием.

3. Заключать пари на теннис с минимальным коэффициентом 1.30.

4. Получать очки за ставки и продвигаться в лидерборде.

Как только участие активировано, все пари начинают автоматически учитываться в рейтинге. Баллы начисляются по установленной механике в зависимости от параметров ставки.

Тип пари

Сумма

Баллы

Ординар

2000 ₽

1

Экспресс

1000 ₽

1

В финале акции 100 участников из топа рейтинга будут вознаграждены фрибетами.

Место

Фрибет

1

300 000 ₽

2

250 000 ₽

3

200 000 ₽

4

150 000 ₽

5

100 000 ₽

6-10

50 000 ₽

11-25

25 000 ₽

26-50

15 000 ₽

51-100

10 000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 300 000 рублей по акции Европейское турне

Каждый фрибет предоставляет возможность оформить 1 ставку. Он действует в течение недели после получения. Использовать фрибет можно на исходы с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от BetBoom

Ниже собраны ключевые характеристики бонусного предложения.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

18.05.2026 (12:00 МСК)

Начисление фрибетов происходит в последний день проведения акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Призовая зона охватывает сразу 100 человек➖ Нужная стабильная ставочная активность и значительный оборот средств
➕ Предельно понятная структура 

Заключение

«Европейское турне» предлагает крупные призы. Даже финиш в конце первой сотни участников будет хорошим достижением. Турнир растянут по времени примерно на месяц, что усилит конкуренцию за места в топе. Для продвижения в рейтинге потребуется постоянное участие в ставках.

Валентин Васильев

