БК BetBoom: джерси Михаила Сергачева и фрибеты на 3000 рублей за подписку
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БК BetBoom совместно с проектом «Весна зовет!» запускает розыгрыш призов от защитника НХЛ Михаила Сергачева. Главный трофей — фирменное джерси хоккеиста. Еще 10 участников получат фрибеты по 3000 рублей. Условия предельно простые: подписаться на 2 Telegram-канала и нажать кнопку под записью.
Как получить фрибет BetBoom до 3000 рублей за победу в тг-конкурсе
Чтобы попасть в число претендентов на призы, нужно выполнить 3 шага:
1. Зарегистрироваться в БК «БетБум» (если аккаунта еще нет).
2. Подписаться на 2 Telegram-канала: ВВ Теннис и Елена Веснина.
3. Тапнуть «ВЕСНА ДОЗВАЛАСЬ» под постом с розыгрышем.
Победителей определит бот случайным образом 9 августа в 12:00 по московскому времени.
Место
Приз
1
Джерси Михаила Сергачева
2-11
Фрибет 3000 ₽
Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в конкурсе от Михаил Сергачева
На использование бонусной ставки предоставляется 7 дней. Для отыгрыша доступны одиночные пари и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom
Основная информация для тех, кто хочет побороться за призы.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.08.2026 (12:00 МСК)
Отписываться от каналов до подведения итогов нельзя — это может лишить участника шанса на подарок.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Главный приз — именное джерси хоккеиста НХЛ
|➖ Ограниченное число подарков — всего 11
|➕ Участие бесплатное, ставки и депозит не нужны
Заключение
Розыгрыш от BetBoom и Михаила Сергачева — тот случай, когда шанс получить фирменную атрибутику спортсмена не требует ничего, кроме подписки на пару каналов. Времени на участие уйдет меньше минуты. Итоги станут известны уже 9 августа. Главное — не отписываться от каналов раньше срока и иметь действующий аккаунт в BetBoom.