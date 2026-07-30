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БК BetBoom: джерси Михаила Сергачева и фрибеты на 3000 рублей за подписку

Обновлено:
3000 ₽ + джерси Сергачева
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Только пара кликов и шанс забрать подарок от звезды хоккей!
  • Как получить фрибет BetBoom до 3000 рублей за победу в тг-конкурсе
  • Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в конкурсе от Михаил Сергачева
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК BetBoom совместно с проектом «Весна зовет!» запускает розыгрыш призов от защитника НХЛ Михаила Сергачева. Главный трофей — фирменное джерси хоккеиста. Еще 10 участников получат фрибеты по 3000 рублей. Условия предельно простые: подписаться на 2 Telegram-канала и нажать кнопку под записью.

Как получить фрибет BetBoom до 3000 рублей за победу в тг-конкурсе

Чтобы попасть в число претендентов на призы, нужно выполнить 3 шага:

1. Зарегистрироваться в БК «БетБум» (если аккаунта еще нет).

2. Подписаться на 2 Telegram-канала: ВВ Теннис и Елена Веснина.

3. Тапнуть «ВЕСНА ДОЗВАЛАСЬ» под постом с розыгрышем.

Победителей определит бот случайным образом 9 августа в 12:00 по московскому времени.

Место 

Приз

1

Джерси Михаила Сергачева

2-11

Фрибет 3000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в конкурсе от Михаил Сергачева

На использование бонусной ставки предоставляется 7 дней. Для отыгрыша доступны одиночные пари и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

Основная информация для тех, кто хочет побороться за призы.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

09.08.2026 (12:00 МСК)

Отписываться от каналов до подведения итогов нельзя — это может лишить участника шанса на подарок.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Главный приз — именное джерси хоккеиста НХЛ➖ Ограниченное число подарков — всего 11
➕ Участие бесплатное, ставки и депозит не нужны 

Заключение

Розыгрыш от BetBoom и Михаила Сергачева — тот случай, когда шанс получить фирменную атрибутику спортсмена не требует ничего, кроме подписки на пару каналов. Времени на участие уйдет меньше минуты. Итоги станут известны уже 9 августа. Главное — не отписываться от каналов раньше срока и иметь действующий аккаунт в BetBoom.

Валентин Васильев

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