БК BetBoom: джерси Михаила Сергачева и фрибеты на 3000 рублей за подписку

Розыгрыш от BetBoom и Михаила Сергачева — тот случай, когда шанс получить фирменную атрибутику спортсмена не требует ничего, кроме подписки на пару каналов. Времени на участие уйдет меньше минуты. Итоги станут известны уже 9 августа. Главное — не отписываться от каналов раньше срока и иметь действующий аккаунт в BetBoom.