БК «Фонбет»: розыгрыш футболок с автографами футбольных звезд и фрибетов по 14 000 рублей

После завершения чемпионата мира проект FONtour продолжает радовать зрителей новыми активностями. На этот раз оператор «Фонбет» предлагает побороться не только за фрибеты, но и за редкие футболки с автографами известных спортсменов. Условия попадания в конкурс максимально простые.