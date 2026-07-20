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ЧМ-2026



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БК «Фонбет»: розыгрыш футболок с автографами футбольных звезд и фрибетов по 14 000 рублей

Обновлено:
14 000 ₽ + мерч с ЧМ-2026
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
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Полное содержание

  • Как получить фрибет Фонбет до 14 000 рублей за участие в розыгрыше от FONtour
  • Как отыграть бонус Фонбет до 14 000 рублей за победу в розыгрыше от FONtour
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 14 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Фонбет» подготовила новый розыгрыш для зрителей проекта FONtour. Среди подарков — 3 коллекционные футболки с автографами знаменитых спортсменов и 10 фрибетов по 14 000 рублей. Для участия не потребуется делать ставки или пополнять счет. Пользователю достаточно выполнить несколько действий в Telegram.

Как получить фрибет Фонбет до 14 000 рублей за участие в розыгрыше от FONtour

Чтобы попасть в список претендентов на призы, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет», если у вас еще нет игрового счета.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Откройте публикацию с конкурсом и тапните плашку FONTOUR.

Итоги акции будут подведены 22 июля. Победителей случайным образом определит специальный бот.

Приз

Количество победителей

Футболка с автографом Давида Трезеге

1

Футболка с автографами Петера Шмейхеля и Питера Крауча

1

Футболка с автографами Марко Ройса, Джорджо Кьеллини, Нуну Гомеша и Ивана Саморано

1

Фрибет 14 000 ₽

10

Как отыграть бонус Фонбет до 14 000 рублей за победу в розыгрыше от FONtour

Полученный фрибет необходимо активировать в течение 7 дней после начисления. Он предназначен для одиночных ставок. Коэффициент выбранного события не должен превышать значения 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 14 000 рублей от БК Фонбет

Главные параметры акции представлены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

14 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.07.2026 (13:00 МСК)

Просмотр выпусков FONtour не оказывает влияния на вероятность победы.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие занимает лишь пару минут➖ Призы получат только 13 участников
➕ Помимо фрибетов разыгрываются эксклюзивные футболки с автографами мировых звезд 

Заключение

После завершения чемпионата мира проект FONtour продолжает радовать зрителей новыми активностями. На этот раз оператор «Фонбет» предлагает побороться не только за фрибеты, но и за редкие футболки с автографами известных спортсменов. Условия попадания в конкурс максимально простые.

Валентин Васильев

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