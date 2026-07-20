БК «Фонбет»: розыгрыш футболок с автографами футбольных звезд и фрибетов по 14 000 рублей

Партнерский проект
БК «Фонбет» подготовила новый розыгрыш для зрителей проекта FONtour. Среди подарков — 3 коллекционные футболки с автографами знаменитых спортсменов и 10 фрибетов по 14 000 рублей. Для участия не потребуется делать ставки или пополнять счет. Пользователю достаточно выполнить несколько действий в Telegram.
Чтобы попасть в список претендентов на призы, выполните следующие шаги:
1. Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет», если у вас еще нет игрового счета.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Откройте публикацию с конкурсом и тапните плашку FONTOUR.
Итоги акции будут подведены 22 июля. Победителей случайным образом определит специальный бот.
Приз
Количество победителей
Футболка с автографом Давида Трезеге
1
Футболка с автографами Петера Шмейхеля и Питера Крауча
1
Футболка с автографами Марко Ройса, Джорджо Кьеллини, Нуну Гомеша и Ивана Саморано
1
Фрибет 14 000 ₽
10
Полученный фрибет необходимо активировать в течение 7 дней после начисления. Он предназначен для одиночных ставок. Коэффициент выбранного события не должен превышать значения 3.00.
Главные параметры акции представлены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
14 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.07.2026 (13:00 МСК)
Просмотр выпусков FONtour не оказывает влияния на вероятность победы.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие занимает лишь пару минут
|➖ Призы получат только 13 участников
|➕ Помимо фрибетов разыгрываются эксклюзивные футболки с автографами мировых звезд
После завершения чемпионата мира проект FONtour продолжает радовать зрителей новыми активностями. На этот раз оператор «Фонбет» предлагает побороться не только за фрибеты, но и за редкие футболки с автографами известных спортсменов. Условия попадания в конкурс максимально простые.